دهنة واحدة بس قبل النوم هتديكي مفعول السحر.. كريم الكولاجين الطبيعي في المنزل بمكونات على قد الايد

‏إن أكثر ما يشغل بال السيدات في تلك الفترة هو طريقة العناية بالبشرة وكيفية القضاء على التصبغات والبقع الداكنة والترهلات والتجاعيد بصورة نهائية وتفتيح لون البشرة، نتيجة لليقين بأن العناية بها يرفع من ثقة المرأة بنفسها ويزيد من جمالها، ولذلك فإننا نقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح لون البشرة، والتخلص من التجاعيد وحماية البشرة من علامات التقدم في ‏العمر، وحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة والتصبغات الناتجة عنها، وذلك الأمر بالكامل من مكونات منزلية سهلة وبسيطة للغاية.

‏كولاجين طبيعي في المنزل

‏هناك أحد المكونات السهلة والبسيطة للغاية التي يتم إدراجها في وصفة تبييض البشرة والكولاجين الطبيعي لها، الذي يعتبر من أقوى المكونات لتبييض البشرة وحمايتها من التجاعيد بسرعة كبيرة للغاية، وهو من أشهر الوصفات التي يتم الاعتماد عليها والتي تعتمد على القهوة مكون أساسي لها، لإزالة التصبغات وأثار الحبوب والتخلص من التجاعيد بشكل كبير للغاية، وهذا من خلال ما يلي:

‏المكونات

‏‫1\2‬ كوب من السكر.

‏‫1\2‬ كوب من القهوة.

‏رشة من القرفة.

‏3 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

‏طريقة التحضير

‏نقوم بوضع زيت جوز الهند في إناء صغير على النار الهادئة على الأقل لمدة 15 دقيقة، إلى أن يدفأ قليلاً وبعدها يرفع جانباً. ‏في وعاء جانبي نقوم بتقليب السكر والقهوة والقرفة جيداً، وبعدها نقوم بإضافة زيت جوز الهند مع الاستمرار في التقليب. ‏يتم توزيع المزيج على البشرة مع الفرك في حركات دائرية لطيفة لدقيقتين على الأقل. ‏تغسل البشرة بالماء الفاتر ويراعى تكرار هذه الوصفة يومياً قبل النوم.

‏طريقة إزالة التجاعيد نهائياً بالبيض

‏تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الفعالة للغاية والتي أثبتت نتائج مذهلة عند استخدامها، وهذا الأمر من خلال خفق بياض البيض مع العسل الطبيعي جيداً، إلى أن نحصل على قوام شبيه بالكريم، يتم توزيعه على بشرة نظيفة وتركه قليلاً على الأقل ربع ساعة، أو حتى يجف تماماً، بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الفاتر، مع الحرص على تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، والتي تساعد على التخلص من البقع الداكنة والأماكن السمراء وحماية البشرة من علامات التقدم في العمر.