نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد تماماً من الجسم بفعالية وأمان ومش هتلاقي شعرة في جسمك في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات عن وصفة لإزالة الشعر الزائد من دون ألم وتكون آمنة، حيث إن الشعر من الأشياء التي تزعج الكثير من السيدات وأيضا هو يسبب لهم الكثير من الحرج بسبب كثرته ولذلك إن وصفة الفازلين لإزالة الشعر هي من الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها بكثرة وهي فعالة للغاية في إزالة الشعر من الجسم نهائيا، ومن الجدير بالذكر ان تلك الوصفة الطبيعية لا تترك أي آثار ضارة على البشرة ويمكن استخدامها أكثر من مرة في الأسبوع الواحد.
وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم
تتمثل مكونات الوصفة فيما يأتي:
- ٣ ملاعق من الفازلين.
- ٣ ملاعق من الملح.
- ٣ ملاعق ونصف من اللبن.
طريقة عمل وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد
إن الفازلين من الأشياء التي تعمل على ترطيب البشرة بشكل جيد للغاية ويتم عمل وصفة الفازلين لإزالة الشعر عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- أولا: يتم وضع الفازلين في وعاء واذابته جيدا في الميكروويف أو على حمام مائي، ثم يتم وضع الملح عليه ويتم تقليب الخليط جيدا.
- ثانيا: يتم وضع اللبن على الخليط ويتم تقليب الخليط جيدا حتى يتم الحصول على عجينة طرية.
- ثالثا: يتم فرد تلك العجينة في اتجاه نمو الشعر ويتم تركها على الشعر لمدة زبع ساعة حتى تجف العجينة تماما.
- رابعا: يتم إزالة العجينة في عكس اتجاه نمو الشعر، ويجب تكرار الوصفة كل أسبوع حتى يتم إزالة الشعر نهائيا.
فوائد الفازلين للجسم والبشرة
هناك الكثير من الفوائد للفازلين ومن تلك الفوائد ما يأتي:
- أولا: يعمل الفازلين على ترطيب البشرة بشكل قوي جدا.
- ثانيا: يعمل الفازلين على تهذيب الحواجب وذلك عن طريق مسحها بالفازلين حيث يجعل شكلها لائق.
- ثالثا: يعمل الفازلين على ترطيب الأظافر ومنعها من الجفاف.
- رابعا: يعمل الفازلين علي٦نمو الرموش وتكثيفها ومنعها من التساقط.
- خامسا: يعمل الفازلين على إزالة المكياج من البشرة وذلك عن طريق وضع قطعة من القطن صغيرة في الفازلين ومسح المكياج بها.
- سادسا: يساعد الفازلين على جعل البشرة هادئة ويعمل على التخلص من الأرق.
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