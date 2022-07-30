خبز التورتيلا ينافس الجاهز لأجمل ساندويتشات شاورما بخبز الصاج الأصلي مستحيل تشتروه بعد الآن

يستخدم خبز التورتيلا في تحضير الكثير من الأكلات اللذيذة والتي من أشهرها الشاورما التي أصبح عليها إقبال كبير من الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، لذلك تحاول الأمهات تحضيرها في المنزل لعدم تناول أكلات جاهزة من الخارج لعدم ضمان جودتها، وسوف نعرض طريقة تحضير هذا الخبز من خلال هذا المقال.

خبز التورتيلا

ولكي يتم الحصول على الشاورما بألذ طعم لها تشبه التي تباع في المحلات لابد من تحضير العيش أولا ويتم تحضيره بطريقة سهلة للغاية وفي أسرع وقت ممكن وذلك كالآتي:

المكونات

3 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة واحدة من الملح.

كوب واحد من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق ونضع عليه البيكنج بودر والملح ويتم تقليبهم.

نضع الزيت على الدقيق ونستمر في التقليب أيضًا.

يتم إضافة الماء بشكل تدريجي أثناء العجن حتى يتم الحصول على عجينة لينة.

يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

تغطى كرات العجين وتترك مدة لا تقل عن نصف ساعة حتى ترتاح.

يتم فرد العجينة باستخدام النشابة.

نحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار حتى يتم تسخينها جيدًا.

توضع العجينة التي تم فردها في المقلاة وتترك حتى ينضج الوجه الأول لها.

يتم تقليب العيش على الوجه الآخر لكي ينضج أيضًا.

يرفع العيش من على النار ويتم تكرار هذه العملية حتى يتم انتهاء كمية العجينة الموجودة.

عندما يتم رفع العيش من المقللة يفضل وضعه في صينية ويتم تغطيتها بقطعة من القماش حتى يصبح طريًا.

وبذلك يكون الخبز جاهز ولابد من تحضير الشاورما أيضًا لكي يكون الطعام جاهز لتناوله.

لا بد أن لا يتم إخراج العيش من الصينية المغطاة إلا بعد الانتهاء من تحضير الشاورما حتى لا يصعب حشوه وتناوله.

في نهاية مقال خبز التورتيلا يمكن تحضيره بكل سهولة وبأقل تكلفة لأنه لا يحتاج إلى الكثير من المكونات، بالإضافة إلى أن مكوناته موجودة في أي منزل، إذن لابد من اتباع الخطوات الصحيحة لخبز العيش بطريقة ناجحة ومذاق لذيذ.