نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناعم وحرير.. كيراتين البانثينول لفرد الشعر بسرعة تخلصي من الهيشان والشعر المقصف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نال كيراتين البانثينول لفرد الشعر شهرة واسعة خلال الآونة الأخيرة وتصدر نتائج البحث في مختلف المواقع الإلكترونية باعتباره حل سحري طبيعي آمن للشعر المجعد الخشن بدلًا من الذهاب إلى صالونات التجميل المكلفة التي تستخدم مواد كيميائية تلحق ضررًا بالغًا بالشعر وتدمر بصيلاته لذا وجب التنويه عن طريقة إعداده بالتفصيل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

كيراتين البانثينول لفرد الشعر

أكد الكثيرون على فعالية كريم بانثينول في فرد الشعر المجعد الخشن بأمان تام حيث تعددت الوصفات التي يمكن اتباعها للحصول على شعر ناعم مفرود.

تنعيم الشعر بالبانثينول

تعتمد هذه الوصفة على خلط كريم بانثينول مع مجموعة من الزيوت الطبيعية وذلك من خلال اتباع التالي:

المكونات

عبوة كريم بانثينول.

ملعقة من زبدة الشيا.

مقدار من زيت اللوز الحلو.

عدد ملعقة واحدة من زيت الجوجوبا.

10 نقط من زيت الجلسرين.

قطرات من زيت الأرجان.

القليل من زيت السمسم.

غطاء الرأس.

الطريقة

نضع كل المكونات السابقة في بولة عميقة ثم تخلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

بعد ذلك يقسم الشعر إلى أربعة أقسام ثم يوزع الخليط على الشعر بالكامل مع التركيز على خصلات الشعر.

ثم يترك لمدة نصف ساعة على الأقل، لتحقيق أقصى استفادة من الخليط ينبغي ارتداء غطاء الرأس.

بعد ذلك غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

بينما ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

كريم بانثينول للشعر المجعد

تلجأ الكثير من النساء إلى هذه الوصفة نظرًا لسهولتها وبساطة مكوناتها المتمثلة في التالي:

المكونات

أنبوبة كريم بانثينول.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من النشا.

الطريقة

نضع المكونات السابقة في وعاء وتخلط جيدًا حتى تتداخل وتتحول إلى قوام كريمي ناعم.

بعد ذلك يفضل وضعه على أطراف الشعر ومن ثم تمشيط الشعر بالكامل.

ثم يترك لمدة ساعة وستلاحظين الفرق من أول استعمال.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

في نهاية مقال كيراتين البانثينول لفرد الشعر حيث تم التعرف على العديد من الوصفات القادرة على فرد الشعر وتنعيمه باستخدام هذا الكريم السحري سواء عن طريق خلطه بمجموعة من الزيوت الطبيعية أو عبر الاستعانة بالنشا والزبادي.