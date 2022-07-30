طريقة عمل خبز الثوم والجبن اللذيذ والسريع بأقل تكلفة للإفطار والعشاء مقبلات رائعة وصحية

خبز الثوم و الجبن من المقبلات السريعة والصحية التي يمكنك تحضيرها من المنزل بطريقة سهلة وسريعة جدا، دائما يقدم هذا النوع من المقبلات في المطاعم بجانب الشوربة والصوصات فهو من أنواع الخبز السريعة ويمكن إضافة الكثير من الحشوات عليها مع الجبن، ولكن نكهة الثوم مع الجبن تعطي للخبز مذاق رائع جدا وجميل، دائما ما تسعى الأمهات على التجديد في تحضير الطعام وبالأخص على الإفطار والعشاء لأنهم يحتاجوا إلي مقبلات سريعة وخفيفة وتعد هذه الوصفة هي الحل الأمثل لذلك.

خبز الثوم والجبن

من أحلي وأطعم المقبلات الخفيفة والصحية التي يمكنك تحضيرها في العشاء الافطار وتقديمها بجانب أطباق الشوربة هو خبر الثوم والجبن فهو من المقبلات الشهية واللذيذة جداً، ويرجع أصل هذه الوصفة إلي المطبخ الفرنسي يقدم هذا النوع من الخبز في المطاعم كمقبلات أو بجانب الأطباق الرئيسية، ويمكنك تحضيره من المنزل بكل سهوله وأقل تكلفة، وسنبدأ بالمكونات.

مقادير تحضير العجينة

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغير من السكر.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

3 ملعقة صغيرة زيت.

ماء دافئ للعجن.

لتحضير الحشوة

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة زعتر.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

نصف كوب موزاريلا.

طريقة تحضير خبز الثوم و الجبن

دايما في السفر والمصيف تحب الأمهات والسيدات تجهيز الأطعمة و المقبلات الخفيفة التي يمكن أن يتناولوها في السفر وتكون مشبعة ولذيذة ومشبعة، ومن أحلى هذه المقبلات هو خبز الثوم والجبن من الوصفات الرائعة ولعشاق نكهة الثوم مع الجبن كما أنك يمكنك استغلال خبز التوست المتبقي لديك وقومي بخلط خليط الثوم والجبن عليها وفي الفرن حتى تسيح الجبن، وسنقدم لكم خطوات التحضير بالتفصيل وهي: