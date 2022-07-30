نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز الثوم والجبن اللذيذ والسريع بأقل تكلفة للإفطار والعشاء مقبلات رائعة وصحية في المقال التالي
خبز الثوم و الجبن من المقبلات السريعة والصحية التي يمكنك تحضيرها من المنزل بطريقة سهلة وسريعة جدا، دائما يقدم هذا النوع من المقبلات في المطاعم بجانب الشوربة والصوصات فهو من أنواع الخبز السريعة ويمكن إضافة الكثير من الحشوات عليها مع الجبن، ولكن نكهة الثوم مع الجبن تعطي للخبز مذاق رائع جدا وجميل، دائما ما تسعى الأمهات على التجديد في تحضير الطعام وبالأخص على الإفطار والعشاء لأنهم يحتاجوا إلي مقبلات سريعة وخفيفة وتعد هذه الوصفة هي الحل الأمثل لذلك.
خبز الثوم والجبن
من أحلي وأطعم المقبلات الخفيفة والصحية التي يمكنك تحضيرها في العشاء الافطار وتقديمها بجانب أطباق الشوربة هو خبر الثوم والجبن فهو من المقبلات الشهية واللذيذة جداً، ويرجع أصل هذه الوصفة إلي المطبخ الفرنسي يقدم هذا النوع من الخبز في المطاعم كمقبلات أو بجانب الأطباق الرئيسية، ويمكنك تحضيره من المنزل بكل سهوله وأقل تكلفة، وسنبدأ بالمكونات.
مقادير تحضير العجينة
- كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة حليب بودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغير من السكر.
- 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- 3 ملعقة صغيرة زيت.
- ماء دافئ للعجن.
لتحضير الحشوة
- 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة زعتر.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- ملعقة صغيرة زيت.
- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- نصف كوب موزاريلا.
طريقة تحضير خبز الثوم و الجبن
دايما في السفر والمصيف تحب الأمهات والسيدات تجهيز الأطعمة و المقبلات الخفيفة التي يمكن أن يتناولوها في السفر وتكون مشبعة ولذيذة ومشبعة، ومن أحلى هذه المقبلات هو خبز الثوم والجبن من الوصفات الرائعة ولعشاق نكهة الثوم مع الجبن كما أنك يمكنك استغلال خبز التوست المتبقي لديك وقومي بخلط خليط الثوم والجبن عليها وفي الفرن حتى تسيح الجبن، وسنقدم لكم خطوات التحضير بالتفصيل وهي:
- في البداية سنبدأ في تحضير الخبز نأتي بالدقيق ونقوم بنخله ويكون نوع جيد لكي يعطي النتيجة المطلوبة.
- ثم نضع الدقيق في وعاء كبير وعميق ونضيف عليه الحليب البودر و النشا و الخميرة والسكر والملح ونحركهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا ويختلط.
- بعد ذلك نضيف الزيت ونقلبه مع الدقيق حتى يتشربه.
- بشكل تدريجي مع التقليب نقوم بإضافة الماء الدافئ مع العجن حتى العجينة طرية وغير لاصقة باليد.
- يتم عجن عجين خبز الثوم بالجبن جيدا لمدة 10 دقائق.
- نضيف القليل من الزيت على العجينة ونغطيها ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- في ذلك الوقت ناتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها.
- ثم ناتي بالعجينة ونقوم بتشكيلها بشكل طولي مثل عيش التوست الفرنسي.
- ندخل الخبز الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتم تسوية ويأخذ اللون الذهبي كم الأسفل.
- بعد ذلك نخرج الخبز من الفرن ونتركه حتى يبرد.
- في وعاء نخلط خليط الثوم والجبن نضع الثوم المفروم والزعتر والبقدونس والزبدة والزيت ونقلبهم مع بعضهم، ثم نضيف الجبنة الموزاريلا نخلط هذه المكونات.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع الخبز حلقات متساوية الحجم.
- ثم نقوم برص قطع الخبز في صينية الفرن ونقوم بتوزيع الحشو عليها من الوجه.
- يدخل الخبز في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تذوب الجبن لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك نخرجه من الفرن و نضع خبز الثوم و الجبن في طبق الفرن ويقدم بجانب الكاتشب أو المايونيز كما تفضلين وبالصحة والهنا.
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