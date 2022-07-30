خلطة لنفخ الوجه من أول مرة لخدود موردة بدون بوتوكس أو فيلر ستبهر كل من يراكِ

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عمر شويل - جدة تبحث معظم السيدات عن خلطة لنفخ الوجه من أول مرة خاصةً أصحاب الوجه النحيف، لأن الخدود السمينة تعطي للوجه جمال مميز جدًا، لذلك يفضل البعض منهم عمل وصفات طبيعية داخل المنزل، لأن عمليات التجميل في بعض الأحيان قد تسبب ضرر للبشرة، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض الوصفات المختلفة.

خلطة لنفخ الوجه من أول مرة

ترغب بعض السيدات معرفة طريقة سهلة وبسيطة لنفخ الخدود بمكونات طبيعية، وبأقل التكلفة وأيضًا يتم تحضيرها داخل المنزل في أقل وقت ممكن، لذلك سوف نعرض لكم بعض الطرق الطبيعية فيما يلي:

خلطة الخميرة والحلبة

تعد من أفضل الوصفات لنفخ الخدود لأن الخميرة تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تساعد على نضارة البشرة.

المكونات

عدد ١ ملعقة كبيرة من خميرة البيرة.

عدد ١ ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة.

عدد ١ ملعقة كبيرة من ماء الزهر( الورد).

طريقة التحضير

في البداية يلزم إحضار وعاء صغير الحجم.

نقوم بوضع مقدار الخميرة داخل الوعاء.

بعد ذلك نقوم بإضافة كمية الحلبة المطحونة.

في النهاية نقوم بوضع مقدار ماء الورد.

يتم خلط جميع المكونات السابقة حتى يمتزجان مع بعضهما ويصبح القوام شبه متماسك.

نقوم بوضع الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

خلطة العسل الأبيض وماء الورد

تعمل هذه الوصفة على تسمين الخدود خلال فترة زمنية قصيرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

اثنان ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم.

يتم وضع مقدار الخميرة.

بعد ذلك يتم إضافة كمية العسل الأبيض.

نقوم بإضافة ماء الورد.

بعد ذلك يتم خلط جميع المكونات السابقة حتى يتم التجانس تمامًا.

يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الوجه لمدة ساعة تقريبًا، ثم نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء البارد.

تكرر هذه الوصفة كل يوم لمدة أسبوع حتى نحصل على نتائج مرضية.

في ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح كيفية عمل خلطة لنفخ الوجه من أول مرة بخطوات سهلة وبسيطة يسهل على السيدات القيام بإعدادها داخل المنزل دون بذل أي مجهود، وبمكونات طبيعية متواجدة داخل كل مطبخ خلال دقائق معدودة.