نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض طريقة عمل المايونيز البيتي بكل تكاته وأسراره بخطوات ناجحة 100% وفي دقيقتين في المقال التالي
يعد المايونيز نوع من أنواع الصلصات مثل الكاتشب وصلصة الطماطم وغير ذلك فهو يتميز باللون الأبيض والقوام الناعم الكريمي فمعظم الناس يعشقون تناول المايونيز، فمن الممكن أن نستخدمه في عمل الكثير من السلطات فهو يدخل في عمل الثومية فيكون المكون الأساسي بها وكذلك يتم عمل سلطة البطاطس بالمايونيز ويوجد غير ذلك الكثير، وعادة نجد العديد من الناس يقومون بشراؤه جاهز في المحلات فهو يكون علي شكل أكياس أو في برطمان زجاجي ويكون له أنواع كثيرة ويباع بأسعار مناسبة ومتفاوتة، ولكن أحيانا يمكن أن يحتوي المايونيز الجاهز على مواد حافظة تضر صحة الإنسان وبالتحديد الأطفال فبسبب هذا تقوم كل إمرأة بالبحث عن طريقة عمل المايونيز في المنزل لأن هذا يتم عمله بطريقة صحية وبمكونات معروفة وبسيطة ولا تتطلب إلى أي تكاليف، وغير ذلك طريقة عمله سريعة وسهلة وغير متعبة وتوجد عدة طرق يمكن من خلالها أن نقوم بعمل المايونيز.
مكونات عمل المايونيز بدون بيض
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- ثلاث قطع من الجبنة المثلثات.
- كوب واحد كبير ونصف من الزيت النباتي.
طريقة عمل المايونيز بدون بيض
- نقوم أولا بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل ثم نصيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وقومي بوضع أربع ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض وثلاث قطع من الجبنة المثلثات.
- ثم نقوم بتشغيل الخلاط على أعلى سرعة ومع الإستمرار في خلط المكونات نضيف كوب واحد كبير ونصف من الزيت النباتي ولكن نضيفه بشكل تدريجي.
- ونستمر في خلط المكونات لكي نحصل على خليط قوامه كريمي وثقيل قليلا ويكون ناعم ولا يوجد به أي تكتلات ويشبه قوام المايونيز الجاهز ثم نحضر برطمان زجاجي ونقوم بوضع المايونيز به ونضعه في الثلاجه ويمكن أن نستخدمه في أي وقت.
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