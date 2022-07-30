نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة الخل والثوم طريقة عمل مخلل الباذنجان في البيت بطعم ومذاق لذيذ زي المطاعم في المقال التالي

نقدم فى هذا المقال مكونات وطريقة عمل مخلل الباذنجان بالخل والثوم، فهو من أهم المقبلات التى توجد على مائدة الغذاء أو مائدة العشاء بجانب الأكلات المصرية اللذيذة مثل الأكلات الشعبية مثل الفول والطعمية، ويمكن أن يقدم الباذنجان المخلل بجانب الأكلات المشوية أو المقلية لأنه يعطى ويضيف للطعام نكهة وطعم مختلف ولذيذ، ويتكون الباذنجان المخلل من الثوم والخل والفلفل الأخضر والجزر وزيت الزيتون والملح فهذه المكونات تتوافر فى كل مطبخ، وتتوافر بتكلفة تناسب الجميع وطريقة عمله سهلة وبسيطة جدا لا تحتاج إلى وقت بل تأخذ دقائق فقط فى تحضيرها، وتتعدد طرق عمل الباذنجان فمثلا يمكن عمله مقلى أو سلطة بابا غنوج أو مسقعة بصلصة الطماطم أو باللحمة المفرومة، ويمكن عمل الباذنجان محشي بالأرز، ويمكن عمل مخلل الباذنجان عن طريق السلق أو القلى على حسب الرغبة، وتناول الباذنجان من الخضروات المفيدة التى يحتاجها الجسم. مكونات عمل مخلل الباذنجان بالخل والثوم كيلو واحد من الباذنجان الطازج

ستة فصوص من الثوم

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

إثنين ثمرة من الجزر المبشور

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

إثنين ملعقة كبيرة من الماء

حفنة من البقدونس الأخضر

ربع ملعقة صغيرة من الكمون

عصير ثلاث ليمونات

ربع ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة طريقة عمل مخلل الباذنجان بالخل والثوم نقوم بغسل الباذنجان جيدا ثم نقوم بقطع السيقان الخضراء وعمل شق جانبى فى الباذنجان ثم نحضر طاسة بها زيت ونرفعها على نار متوسطة.

ثم نضع بها الباذنجان ويتم قليه جيدا، وبعد ذلك نخرجه فى طبق مناسب.

وبعد ذلك نصنع الحشوة بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به الثوم والفلفل الأخضر المفروم والجزر المبشور وزيت الزيتون والبقدونس الأخضر المفروم والكمون والكزبرة الجافة المطحونة.

ثم نقوم بحشو الباذنجان وتوزع التتبيلة داخل حبات الباذنجان ونضعه فى صينية مناسبة ثم نحضر وعاء ونضع به الخل والماء والملح وعصير الليمون ويتم التقليب حتى يذوب الملح.

ثم نسكب هذا المحلول على الباذنجان ونتركه لمدة يوم، وبعدها يقدم مخلل الباذنجان فى طبق التقديم بأحلى وأجمل طعم. عمر شويل - جدة بتتبيلة الخل والثوم طريقة عمل مخلل الباذنجان في البيت بطعم ومذاق لذيذ زي المطاعم - ثقفني

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