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كفتة الحاتي تعتبر من الأكلات اللذيذة وذات المذاق الرائع فكل الناس يعشقون تناولها وبالتحديد صغار السن فهم يحبون تناولها بشكل كثير حيث أنها تعد من المأكولات الخفيفة والتي لا تحتوي على نسبة دهون كثيرة، وغير ذلك فأن كفتة الحاتي تكون من الأكلات المشهورة في الكثير من الدول العربية وخاصة في مصر فمعظم الناس يفضلون تناولها في المطاعم وعادة يطلبونها كوجبات سريعة فتكون في سندوتشات ويضيفون إليها كمية من سلطة الطحينة أو الخضراوات مثل الطماطم والجرجير وغيره، ولكن هذه السندويتشات قد تكون أحيانا غير صحية لإحتوائها على دهون بكمية كثيرة قد تصيب الإنسان ببعض الأمراض. مكونات كفتة الحاتي كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

كوبان كبيران من البقسماط الناعم.

كوب واحد كبير من البقدونس المفروم.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل المبشور.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة والزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب. طريقة عمل كفتة الحاتي نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به كيلو واحد من اللحمة المفرومة ونضيف إليها حبتان كبيرتان من البصل ويفضل أن يكون مبشور.

ثم نقوم بوضع كوبان كبيران من البقسماط الناعم وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث فصوص من الثوم المهروس ونضع كوب واحد كبير من البقدونس المفروم.

ثم قومي بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة والزنجبيل.

وقومي بإضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر ونضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب.

ونقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعض بطريقة جيدة ونضع الكفتة في الثلاجه لمدة ساعة تقريبا وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

ونحضر صينية ونضع بها ورق ألمونيوم وندهنه بالزيت ثم نقوم بتصبيع الكفتة على أصابع وبالحجم المرغوب فيه ونضعهم في الصينية وقومي بإدخالها في الفرن ونتركها حتى يتم تسوية الكفتة بشكل جيد. عمر شويل - جدة بطريقة مختلفة وتتبيلة سرية أعملي كفتة الحاتي المشوية على أصولها بطعم ومذاق ألذ من المطاعم - ثقفني

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