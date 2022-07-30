تمتعي بأسنان ناصعة البياض بوصفة القرنفل المنزلية لإزالة الأصفرار والجير من الأسنان نهائياً

الأشياء التي تعطي الثقة لاي فتاة هي الاسنان خاصة الأسنان البيضاء الخالية من الجير والعلامات الصفراء التي تسبب لكي العديد من الإحراج، حيث تتمتع الكثير من الفتيات بأسنان بيضاء مثل اللولي وتعطي لهم هذه الأسنان التمتع بحياتهم وخروج الضحك والإبتسامة بثقة كبيرة ونلاحظ البعض الآخر من الفتيات يعانون من مشكلات الاسنان المختلفة ومنها وجود وتراكم طبقات الجير المختلفة التي تتواجد في الاسنان وظهور العلامات الصفراء التي تتواجد في الاسنان والتي تتسبب في ظهور رائحة كريهة وتسبب في ظهور الكثير من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة بشكل غير مقبول لذلك علينا بإستخدام وصفة او حل يعمل على جعل الاسنان بيضاء مثل الحليب، وتذهب البعض من الفتيات الذين يعانون من تلك المشكلة إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام أجهزة تعمل على تنظيف تلك الاسنان تحت فريق طبي متخصص ولكن تتم هذه الطريقة باسعار غالية الثمن لذلك نلاحظ إقبال ضعيف من قبل هؤلاء الفتيات وتعتبر من الخلطات الطبيعية والوصفات التي تعمل على تبييض الاسنان وجعلها جميلة مثل الحليب هي وصفة القرنفل.

مكونات عمل وصفة القرنفل لتبييض الأسنان

ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج صودا.

فرشاة لتنظيف وتفريش الأسنان الخاصة بكي.

طريقة عمل وصفة القرنفل لتبييض الاسنان