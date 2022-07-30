نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمتعي بأسنان ناصعة البياض بوصفة القرنفل المنزلية لإزالة الأصفرار والجير من الأسنان نهائياً في المقال التالي
الأشياء التي تعطي الثقة لاي فتاة هي الاسنان خاصة الأسنان البيضاء الخالية من الجير والعلامات الصفراء التي تسبب لكي العديد من الإحراج، حيث تتمتع الكثير من الفتيات بأسنان بيضاء مثل اللولي وتعطي لهم هذه الأسنان التمتع بحياتهم وخروج الضحك والإبتسامة بثقة كبيرة ونلاحظ البعض الآخر من الفتيات يعانون من مشكلات الاسنان المختلفة ومنها وجود وتراكم طبقات الجير المختلفة التي تتواجد في الاسنان وظهور العلامات الصفراء التي تتواجد في الاسنان والتي تتسبب في ظهور رائحة كريهة وتسبب في ظهور الكثير من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة بشكل غير مقبول لذلك علينا بإستخدام وصفة او حل يعمل على جعل الاسنان بيضاء مثل الحليب، وتذهب البعض من الفتيات الذين يعانون من تلك المشكلة إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام أجهزة تعمل على تنظيف تلك الاسنان تحت فريق طبي متخصص ولكن تتم هذه الطريقة باسعار غالية الثمن لذلك نلاحظ إقبال ضعيف من قبل هؤلاء الفتيات وتعتبر من الخلطات الطبيعية والوصفات التي تعمل على تبييض الاسنان وجعلها جميلة مثل الحليب هي وصفة القرنفل.
مكونات عمل وصفة القرنفل لتبييض الأسنان
- ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج صودا.
- فرشاة لتنظيف وتفريش الأسنان الخاصة بكي.
طريقة عمل وصفة القرنفل لتبييض الاسنان
- عليكي التمتع من الأن باسنان بيضاء عن طريق تحضير وعاء صغير وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل وضيفي معه نصف ملعقة واحدة كبيرة ونصف من البيكنج صودا وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب ودمج تلك المكونات ببعضها جيدا.
- بعد إعداد تلك الوصفة السحرية قومي بتحضير فرشاة الأسنان وقومي بغمسها في خلطة القرنفل وقومي بمضمضة الفم جيدا قبل وضع وتفريش الأسنان.
- ثم قومي بوضع هذه الفرشاة في خلطة القرنفل وقومي بتفريش أسنانك بتلك الوصفة حتى تتخلصين من الجير والعلامات الصفراء تماما واتركي هذه الخلطة لمدة خمسة عشر دقيقة.
- بعد مرور تلك الوقت قومي بغسل اسنانك جيدا بالماء البارد حتى تتخلصين من آثار تلك الوصفة وسوف تحصلين على أسنان بيضاء مثل الحليب.
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