نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالزبدة الفلاحي أصنعي السمنة البلدي على أصولها بطريقة ناجحة 100% وبطعم وريحة تجنن في المقال التالي
لا يخلو أى منزل من وجود السمنة البلدى لأنها تدخل فى عمل معظم الأكلات وعمل الحلويات، ولا يفضل شراء السمن النباتى من المحلات التجارية والأسواق لأنها سمنة غير صحية خاصة لأصحاب أمراض القلب لأنها تسبب فى تصلب الأوعية والشرايين، وتزيد من نسبة الدهون فى الجسم، وتسبب الكثير من الأمراض لأنها مهدرجة وتحتوى على مواد حافظة وضارة، وغير هذا تباع هذه السمنة بأغلى الاسعار، وسوف نقدم إليكى طريقة عمل السمنة البلدى فى المنزل لأنها طبيعية وآمنه وغير صناعية حتى تحافظى على صحتك وصحة أفراد أسرتك، وتزيد من مناعة الجسم، وتحافظ على صحة القلب، وتعمل على تقليل نسبة الدهون من الجسم، ومن مكونات السمنة البلدى القشطة والملح، وتدخل السمنة فى عمل الفطير المشلتت والبيض المقلى والكبدة واللحمة وغيرها الكثير من الأكلات، وتدخل السمنة فى عمل الحلويات مثل الكيك والبسبوسة والبسكويت والجلاش وطاجن أم على، وأصل صناعة السمنة البلدى هو الحليب.
مكونات عمل السمنة البلدى
- كمية مناسبة من كور الزبدة الفلاحى
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الملح
- إناء لعمل السمنة
- برطمان من البلاستيك أو برطمان من الزجاج
طريقة عمل السمنة البلدى
- توضع فى البداية كور الزبدة الفلاحى فى إناء فارغ وجاف ولا تصل إليها نقطة ماء على نار هادئة، ونترك الزبدة حتى تمام الذوبان، وسوف تتكون رغوة بيضاء على وجه الزبدة.
- ومع التقليب المستمر بملعقة خشبية وتكون جافة وخالية من أى نقطة ماء، نلاحظ أن هذه الرغوة البيضاء تتبخر ثم نقوم بإضافة إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الملح الأبيض.
- ثم نباشر تقليب إناء السمنة حتى نلاحظ أصبحت سمنة صافية ولونها أصفر، ثم نرفعها من على النار، ونلاحظ أيضا تكوين المورتة فى قاع الإناء.
- وبعد ذلك نترك السمنة جانبا حتى تبرد تماما ثم نقوم بتصفيتها بمصفاة من السلك ثم نضعها فى برطمان زجاجى أو برطمان من البلاستيك.
- ثم نقوم بحفظ المورتة فى علبة مناسبة، ويجب أن تأكد بأن البرطمان نظيفة ومغسولة بماء مغلى، وبهذا تصبح السمنة البلدى جاهزة للإستخدام ويمكن حفظها فى الثلاجة، وبألف صحة.
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