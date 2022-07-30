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تعاني البعض من الفتيات من مشكلة إسمرار البشرة حيث تجعل هذه المشكلة الكثير من الفتيات يظهرون بشكل غير مقبول، ونتيجة لذلك يبحثون هؤلاء الفتيات عن بعض الوصفات التي تعمل على تبييض الوجه وتجعله ابيض وتجعل الخدود حمراء، حيث تعد من الإستخدامات الشهيرة التي تستخدمها الكثير من الفتيات هي إستخدام المستحضرات التجميلية التي تعمل على إستخدامها بأسعار غالية الثمن مثل الكريمات بجميع أنواعها وتعد هذه المستحضرات هي التي تعمل على ضرر البشرة وتجعلها بشكل غير مقبول وتعمل على ظهور التجاعيد وترهل الجلد لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية الاخرى التي تعمل على جعلها بيضاء مثل الحليب وجميلة جدا وتجعل الخدود حمراء مثل التفاح. مكونات عمل وصفة البنجر والنشا لتبييض البشرة ملعقتان كبيرتان من النشا.

حبة واحدة متوسطة الحجم من البنجر.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل وصفة البنجر والنشا لتبييض الوجه عليكي أولا بغسل بشرتك جيدا بالماء البارد حتى تصبح بشرتك نظيفة.

بعد التأكد من غسل البشرة قومي بتحضير هذه الوصفة السحرية عن طريق تحضير الخلاط الكهربائي وضعي به حبة واحدة من البنجر وقومي بخلطه حتى تتمكنين من الحصول على قوام سائل من البنجر.

بعد الحصول على تلك القوام قومي بتحضير طبق متوسط الحجم وضعي به ملعقتان كبيرتان من النشا وضيفي كمية من البنجر وقومي بتقليب البنجر السائل مع النشا حتى تصبح عجينة نشا مع البنجر.

بعد ذلك عليكي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وأخلطي تلك المكونات جيدا حتى يصبح قوام كريمي.

بعد ذلك قومي بوضع تلك الوصفة على بشرتك بشكل يومي لمدة ساعة واحدة وبعد مرور عشرة أيام فقط سوف تحصلين على بشرة بيضاء مثل الحليب وخدود حمراء ووجه ناعم وسوف تظهرين بأفضل شكل ممكن. عمر شويل - جدة لو عندك بنجر ونشا تعالي أقولك هيفتحك أزاي وهيخلي وشك وخدودك وردية بطريقة طبيعية - ثقفني

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