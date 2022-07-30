نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابونة الكركم المنزلية للعروسة لتبييض وتفتيح البقع الداكنة والتصبغات من البشرة بدون عودة في المقال التالي

من أهم العناصر التى تنظف بشرة الوجه هو الصابون فتهتم جميع الفتيات والسيدات بتنظيف البشرة يوميا بالصابون لأنه يعمل على إعادة النضارة والحيوية للبشرة، ويزيل كل خلايا الجلد الميت، ولكن ليس كل أنواع الصابون مفيد لأن يوجد صابون صناعى به مواد كيميائية ضارة ومواد كاوية تؤثر تأثير سلبى على الوجه وتزيد من جفاف البشرة وتسبب فى إسمرارها، ويمكن أن يسبب حساسية بالوجه للبشرة الحساسة، ولكن فى هذا المقال سوف نعرض إليكى صابونة الكركم السحرية التى تعمل على تفتيح البشرة بشكل رهيب وبسرعة، وهى تتكون من مواد طبيعية منها الكركم والجلسرين وزيت اللوز وعصير الليمون والزبادى والحليب، وتساعد صابونة الكركم على معالجة حب الشباب والبكتريا والجراثيم، ويترك البشرة بملمس ناعم، ويعمل صابون الكركم على تقلص حجم المسام، ويقلل من إفراز الدهون ويقضى على كل مشاكل البشرة الدهنية بشكل عام. مكونات صابونة الكركم لتفتيح البشرة ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الجلسرين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد

إثنين كوب صغير من الماء مغلى

صابونة زيت زيتون مبشورة طريقة عمل صابونة الكركم لتفتيح البشرة نحضر إناء به كمية مناسبة من الماء على نار عالية ثم نضع صابونة زيت الزيتون المبشورة ويتم التقليب حتى تذوب الصابونة تماما.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الجلسرين وزيت اللوز وعصير الليمون والحليب وماء الورد وزيت الزيتون ثم نباشر التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الكركم مع الإستمرار فى التقليب حتى تتداخل جميع المكونات ونحصل على خليط متجانس ومتماسك.

ثم نرفع هذا الإناء من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد، وبعد ذلك نسكب خليط الصابون فى قالب مناسب ونتركه حتى يتماسك جيدا.

ثم نقوم بنزع الصابونة من القالب ونتركها حتى تجف تماما لحين الإستخدام بغسل البشرة بالماء وتدليكها بصابونة الكركم، ويفضل إستخدامها مرتان فى الأسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج ببشرة بيضاء وفاتحة. عمر شويل - جدة صابونة الكركم المنزلية للعروسة لتبييض وتفتيح البقع الداكنة والتصبغات من البشرة بدون عودة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صابونة الكركم المنزلية للعروسة لتبييض وتفتيح البقع الداكنة والتصبغات من البشرة بدون عودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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