البسبوسة بجوز الهند بوصفة سهلة وسريعة وبطعم رائع ولذيذ

البسبوسة بجوز الهند ، من أشهي أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها توجد العديد من الطرق المختلفة والعديدة لعملها داخل المنزل، فيمكن عملها باستخدام السميد فقط أو يمكن عملها باستخدام خليط من الدقيق والسميد وفي هذه الحالة تعرف بكيكة البسبوسة، كما أنه يمكن عملها باستخدام البيض أو يمكن الاستغناء عنه، فطرق تحضير البسبوسة عديدة ومختلفة، وتعتبر البسبوسة هي من أشهر أنواع الحلويات اللذيذة والشهية فهي تعتبر من أكثر أنواع الحلويات المعروفة في جميع البلدان العربية، وهي من أفضل أنواع الحلويات المناسبة للعديد من المناسبات منها الأعياد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل البسبوسة بجوز الهند

تتكون البسبوسة من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب من السميد.

كوب من السكر.

كوب من جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب من الحليب السائل.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزيت.

3 حبات من البيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات الشربات

3 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يتم تحضير البسبوسة بجوز الهند من خلال خطوات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة السميد ثم نضيف السكر وجوز الهند والبيكنج بودر، ثم نضيف رشة من الملح ونقلب المكونات جيداً. ثم تضاف المواد السائل الحليب والزبادي والزيت، ثم نضيف البيض والفانيليا. نخط المكونات جيداً بالمضرب اليدوي حتي تتجانس مع بعضها البعض وتختلط تماماً. ثم نقوم بسكب الخليط في صينية (مقاس 35) مدهون بالزيت، تترك الصينية لمدة 10 دقائق لكي ترتاح قبل دخولها الفرن.

طريقة التسوية

تدخل البسبوسة فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل فقط. تترك البسبوسة حتي تأخذ اللون الذهبي من الحواف ثم نطفئ الفرن من أسفل ونشعل الشواية، حتي تأخذ البسبوسة اللون الذهبي من أعلى. تستغرق تسوية البسبوسة حوالي نصف ساعة داخل الفرن، نخرج البسبوسة من الفرن وتسقى بالشربات البارد وهي ساخنة، ثم تغطى وتترك حتي تتشرب الشربات. ترش البسبوسة بجوز الهند ثم تقطع البسبوسة إلي مكعبات ثم تقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات