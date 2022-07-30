نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل بالمكسرات مثل الشركات في المقال التالي

الحلاوة الطحينية هو المفضلة لدي الكل سواء كبار أو صغار وذلك برجع الى طعمها اللذيذ والجذاب ويتم شراؤها من المحلات بشكل كبير يومياً، اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل الحلاوة الطحينية فى المنزل بمكونات سهلة وبسيطة. مكونات عمل حلاوة طحينية في المنزل: 1 كوب سكر بودرة.

1 كوب حليب بودرة.

1 كوب طحينة.

نص كوب مكسرات متنوعة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع السكر البودرة، والحليب البودرة، والطحينية وتقليبهم حتي يصبح الخليط متماسك ولين، نقوم بإضافة المكسرات وتقليبهم باليد. إحضار وعاء مجوف ووضع طبقة من النايلون والأطراف النايلون في الخارج من الوعاء وضع المكسرات في القاع ووضع الخليط الذي قمنا بعمله ووضع الوعاء في الثلاجة لمدة 2 ساعة. نقوم بإخراج الوعاء من الثلاجة وإخراج النايلون من الوعاء بالعجينة ووضع الخليط في طبق مسطح وهكذا تصبح الحلاوة جاهزة وتقديمها. مكونات عمل تارت الحلاوة الطحينية: مكونات التارت: 2 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

رشة صغيرة من الملح.

نص كوب زبدة الطرية.

نص كوب سكر ناعم.

نصف كوب سكر بني فاتح اللون.

1 حبة كبيرة بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيلا السائلة. مكونات الحلاوة الطحينيه: نص كوب سكر ناعم.

1 كوب حليب بوردة مجففة.

نص ملعقة صغيرة هيل.

3 أرباع كوب طحينة.

1 كوب فستق حلبي مطحون ولا يكون ناعم. طريقة التحضير: عجينة التارت: نقوم بإحضار وعاء ونخل الدقيق وبيكربونات الصودا، والملح على ورق الزبدة ونقوم بوضع السكر، والسكر البني، والزبدة وإحضار الخلاط الكهربائي ووضع وضربهم حتي تمتزج جيداً. نقوم بإضافة البيضة، والفانيلا، وضربهم مرة أخرى حتي يختفى البيض، نقوم بوضع الدقيق المخلوط بالملح وبيكربونات الصودا وضربهم مرة ثانية، نقوم بتغليف العجينة بالنايلون ووضعهم في الثلاجة لمدة نصف ساعة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ونقوم بتجهيز قالب الكب الكيك، ونقوم بفرد الخلط بعد إخراجها من الثلاجة على ورقة الزبدة ونقوم بتقطيع الخليط إلي دوائر ونقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة 9 دقائق حتي تصبح العجينة ذهبية. نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتركها حتي تبرد وإخراج التارت وتركها جانباً. طريقه عمل حلاوه الطحينية: إحضار وعاء ووضع السكر، والهيل، والطحينة، والحليب، نقوم بتقليب المكونات مع بعضها حتي تصبح مثل المعجون نقوم بتوزيع الحلاوة على التارت البارد مع الضغط حتي تأخذ شكل التارت وتصبح متساوية. نقوم بتزيينها بالفستق المجروش والضغط عليها حتي تصبح ثابتة في الحلاوة الطحينية وتقديمها. عمر شويل - جدة طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل بالمكسرات مثل الشركات - ثقفني

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