خلطة الترمس لتفتيح وترطيب وتقشير الجسم وإزالة التجاعيد من اول استعمال لن تصدقي النتيجة

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الترمس من المكونات الطبيعية التي تم استخدامها مؤخرا لتفتيح الجسم والأماكن الحساسة ويتميز بفوائدة المذهلة للبشرة ومنها التفتيح والتخلص من الجلد الميت وتقليل ظهور الشعر، وتقوم بعض الفتيات بشراء منتجات غالية الثمن من أجل تبييض الجسم في وقت قصير واليوم نقدم لكم خلطة الترمس المعجزة لتفتيح وترطيب وتقشير الجسم فتابعونا. خلطة الترمس لتفتيح وترطيب وتقشير الجسم المكونات: 4 ملاعق كبيرة ترمس مطحون.

ملعقة كبيرة ملح خشن.

4 ملاعق سكر.

5 نقط زيت ورد.

5 نقط زيت لوز مر.

ملعقة صغيرة زيت ترمس.

5 نقط زيت قرفة. طريقة التحضير والاستخدام: نجهز وعاء بلاستيك ونضع الترمس المطحون مع الملح والسكر ثم نضيف باقي المكونات ونقلب حتى يذوب السكر تماما.

نغسل الجسم بالماء الفاتر ثم ندهن هذا الخليط على الجسم بالكامل مع التدليك واتركيه 15 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد.

تكرر هذه الخلطة مرة في الأسبوع للتخلص من الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة وجعلها ناصعة البياض وتقوم أيضا بترطيب الجسم وتجعله ناعم ولامع. الترمس المطحون والحليب لتفتيح الجسم والأماكن الحساسة المكونات: كمية مناسبة من الترمس المطحون.

حليب.

ملعقة كبيرة ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الترمس المطحون في بولة مع ماء الورد والقليل من الحليب ونقلب حتى تصبح عجينة ملساء سهلة الفرد.

نوزع المزيج على الجسم والمناطق الحساسة واتركيه حتى يجف ثم يفرك ويغسل بالماء وسوف تلاحظي نعومة وترطيب.

تكرر الخلطة مرتين أسبوعيا لتوحيد لون الجسم وتساعد أيضا في التخلص الشعر الزائد من الجسم وتجعل البشرة بيضاء مثل الأطفال. خلطة الترمس المطحون والكركم للجسم المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

ملعقة من الكركم.

ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الترمس مع الكركم ونضيف ماء الورد تدريجيا لكي تتكون عجينة طرية يمكنك فردها على الجسم بكل بساطة.

يجب الوقوف تحت الماء الساخن على الأقل 5 دقائق لفتح المسام ثم نوزع المزيج على الجسم واتركيه حتى يصبح ناشف.

ثم يفرك بحركات دائرية وبعد ذلك يغسل الجسم بالليفة والماء فقط وبعد ذلك نضع أي كريم مرطب أو زيت اللوز الحلو.

تكرر الخلطة مرة واحدة كل أسبوعين لتجديد خلايا الجلد وتفتيح الجسم وترطيبه بأقل تكلفة والنتيجة مبهرة. خلطة الترمس وبودرة الأطفال لتفتيح الجسم المكونات: ملعقة من الترمس.

ملعقة من بودرة الأطفال.

ملعقة زيت اللوز الحلو.

2 ملعقة ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الترمس وبودرة الأطفال مع زيت اللوز الحلو وماء الورد حتى تتكون عجينة ذات ملمس ناعم.

يوزع الخليط على الجسم ويترك 20 دقيقة ثم يغسل بالماء تكرر الخلطة مرة واحدة كل أسبوعين. عمر شويل - جدة خلطة الترمس لتفتيح وترطيب وتقشير الجسم وإزالة التجاعيد من اول استعمال لن تصدقي النتيجة - ثقفني

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