كريم سحري لتبيض الوجه والجسم في المنزل بخطوات بسيطة

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كريم سحري لتبيض الوجه في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، حيث أن عند حلول فصل الصيف يعاني الكثير من أسمرار الوجه والجسم، بسبب التأثر بأشعة الشمس الحارقة في الصيف، فهذا الكريم يمكن لأي سيدة أن تصنعه بنفسها في المنزل بكل سهولة، حيث أن تلك المواد الموجودة في الكريم تخلص كل امرأة من أي بقع غامقة علي الوجه والجسم، فهذا الكريم الطبيعي المنزلي يساعد كلي سيدة في الحفاظ علي نضارة وجمال البشرة، كما أن ذلك الكريم يعطي نعومة وتبيض للوجه والجسم، فلكل مواطن يمكنه صنع هذا الكريم في المنزل من خلال اتباع الخطوات التي تذكر خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإلكتروني.
مكونات كريم سحري لتبيض الوجه
تستخدم كل سيدة ماسكات طبيعية تبيض الوجه وتحافظ علي نضارة البشرة، فهناك مكونات طبيعية بسيطة لإعداد أفضل كريم لتبيض البشرة في المنزل، فإن تلك المكونات الطبيعية تكون كالتالي:
- نقوم بإحضار كمية من النشا مقدارها ملعقة كبيرة.
- نأخذ من الليمون كمية تقدر تقريبا بنصف كوب.
- نحضر من الماء كمية نقدرها بنصف كوب تقريبا.
- إعداد ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- تجهيز كمية قدرها ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة تحضير الكريم في المنزل
خطوات إعداد الكريم وصنعه في المنزل تكون سهلة وبسيطة، فطريقة الإعداد خطوة بخطوة تكون كالأتي:
- نحضر وعاء متوسط الحجم نسكب فيه كلا من كمية الماء وكمية عصير الليمون.
- نمزج المكونات معا جيدا ثم نضيف كمية ماء الورد ونخلطه بالمزيج السابق جيدا.
- نتأكد من مزج المكونات مع بعضها ثم نسكب كمية النشا عليهم.
- نخلط جميع المكونات مع بعضها حتي يتكون مزيج متجانس جيدا.
- نأخذ الوعاء علي نار منخفضة ونستمر في التقليب حتي يكون القوام ثقيل.
- نغلق النار ثم نترك المزيج يبرد.
- نضيف كمية زيت جوز الهند علي المزيج الكريمي ونمزجهم مع بعض جيدا.
- نقوم بغسل الوجه جيدا بماء فاتر جيدا، ثم نقوم بدهن هذا الكريم علي الوجه.
- نتركه علي الوجه من المساء حتي الصباح، ثم نغسل الوجه بماء فاتر.
- يفضل أستخدامه كل ليلة قبل النوم للحصول علي أفضل النتائج.
- كما عند تكرار استخدام هذا الكريم سوف تلاحظين الفرق تدريجا.
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