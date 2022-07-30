لن تصدقي معجزة وصفة القرنفل لتنعيم وتكثيف الشعر بسرعة وعلاج الهيشان والشيب المبكر

عليكي التمتع بشعر كثيف وناعم وجميل عن طريق إستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعالج مشكلات الشعر المختلفة التي تعاني منها العديد من الفتيات، حيث تعتبر مشكلة الشعر الخشن من المشكلات التي تواجه الكثير من الفتيات وتسبب لهم العديد من المواقف والمحرجة وتجعلهم تلك المشكلة قيام العديد من الفتيات بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر وجعله كثيف لعمل التسريحات المختلفة به والتي تجعلهم بشكل افضل، حيث تلجأ الغالبية من الفتيات إلى إستخدام وصفة الكيرياتين او البروتين او المكواة أو غيرها من الإستخدامات الاخرى حيث تعتبر اي إستخدامات أخرى غير صالحة لوضعها على الشعر هي الإستخدامات التي تحتوي على مواد فعالة تعمل على تهيج الشعر وخشونته مع مرور الوقت حيث يمكننا اللجوء إلى إستخدام الوصفات الطبيعية ذات النتائج الفعالة التي تجعلك تحصلين على شعر بالنتيجة التي ترغبين بها، ومن اشهر تلك الوصفات هي وصفة الأرز ووصفة القرنفل مع زيت الزيتون.

مكونات عمل وصفة القرنفل مع زيت الزيتون لتنعيم وتكثيف الشعر

خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللافندر العطري.

طريقة عمل وصفة القرنفل مع زيت الزيتون لتنعيم وتكثيف الشعر