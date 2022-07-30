نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي معجزة وصفة القرنفل لتنعيم وتكثيف الشعر بسرعة وعلاج الهيشان والشيب المبكر في المقال التالي
عليكي التمتع بشعر كثيف وناعم وجميل عن طريق إستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعالج مشكلات الشعر المختلفة التي تعاني منها العديد من الفتيات، حيث تعتبر مشكلة الشعر الخشن من المشكلات التي تواجه الكثير من الفتيات وتسبب لهم العديد من المواقف والمحرجة وتجعلهم تلك المشكلة قيام العديد من الفتيات بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر وجعله كثيف لعمل التسريحات المختلفة به والتي تجعلهم بشكل افضل، حيث تلجأ الغالبية من الفتيات إلى إستخدام وصفة الكيرياتين او البروتين او المكواة أو غيرها من الإستخدامات الاخرى حيث تعتبر اي إستخدامات أخرى غير صالحة لوضعها على الشعر هي الإستخدامات التي تحتوي على مواد فعالة تعمل على تهيج الشعر وخشونته مع مرور الوقت حيث يمكننا اللجوء إلى إستخدام الوصفات الطبيعية ذات النتائج الفعالة التي تجعلك تحصلين على شعر بالنتيجة التي ترغبين بها، ومن اشهر تلك الوصفات هي وصفة الأرز ووصفة القرنفل مع زيت الزيتون.
مكونات عمل وصفة القرنفل مع زيت الزيتون لتنعيم وتكثيف الشعر
- خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللافندر العطري.
طريقة عمل وصفة القرنفل مع زيت الزيتون لتنعيم وتكثيف الشعر
- أحضري طبق او وعاء وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل مع إضافة خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقومي بتقليب المكونين ببعضهما.
- بعد تقليب القرنفل مع زيت الزيتون قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي وضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وملعقة واحدة كبيرة من زيت اللافندر العطري وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا.
- بعد إعداد وتحضير تلك الوصفة قومي بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي قومي بوضع تلك الوصفة على شعرك وعليكي بوضعها بين بصيلات الشعر حتى الجذور.
- أتركي تلك الوصفة على شعرك لمدة ساعة واحدة وقومي بغسل شعرك وكرري إستخدام تلك الوصفة يوميا وتلاحظين النتيجة بنفسك اول عشرة ايام لذلك علينا بإستخدامها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تصدقي معجزة وصفة القرنفل لتنعيم وتكثيف الشعر بسرعة وعلاج الهيشان والشيب المبكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.