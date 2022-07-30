طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة والبهارات السرية بطعم ومذاق يجنن

الصواني التي يمكننا تناولها في العديد من الوجبات المختلفة على مدار اليوم خاصة في وجبات الغذاء وهي صينية الرقاق باللحمة الغنية بالبروتينات واللحوم التي تعمل على إعطاء الجسم كل ما يحتاجه، حيث يمكننا إستخدام تلك الصينية في وجبه الغذاء لأنها تعمل على إشباع المعدة ويمكننا تناولها مع العديد من المقبلات الاخرى مثل الطحينة والمخللات التي تعمل على فتح الشهية وتضيف طعم رائع لصينية الرقاق باللحمة، حيث يمكننا عمل تلك الصينية في المنزل بأبسط المكونات التي تتوافر في المنزل والطعم الأساسي الذي يجعل صينية الرقاق باللحمة ذات طعم لذيذ هي كيفية عمل اللحمة التي تضاف في صينية الرقاق.

مكونات عمل وصفة صينية الرقاق باللحمة

نصف كيلو واحد من اللحمة.

كيلو واحد من الرقاق.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب واحد من عصير الطماطم.

حبتان إثنان من البصل متوسطة الحجم.

حبتان إثنان من الفلفل الاخضر كبيرة الحجم.

كمية مناسبة من السمنة.

طريقة عمل وصفة صينية الرقاق باللحمة