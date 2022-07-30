طريقة عمل كفتة الارز في البيت والسر في مضاعفة حجمها انسي أنها تكش او تفك منك تاني

طريقة عمل كفتة الارز في البيت ، ترغب الأمهات في طهي الأطعمة التي يفضل تناولها الأبناء، وخاصة الأطعمة الشهية واللذيذة التي تزيد من رغبتهم في تناول الطعام، وتعتبر كفتة الأرز من الأطعمة القديمة التي يعرفها الجميع، وخاصة الأطفال يقبلون عليها بمجرد تحضيرها، ويمكن للأمهات عمل كفتة الأرز مقلية أو بالصلصة، وخاصة لأنها تحتوي على اللحمة لذلك تحرص الأمهات على طهيها، فهي مفيدة للجسم وتغذية وتساعد على بناء جسم قوي، ولكن كثير من الأمهات يجهلون معرفة طريقة طهى كفتة الأرز بشكل صحيح، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة عمل كفتة الأرز متماسكة وبنفس الطريقة القديمة حتى يقبل الجميع على تناولها.

مكونات طريقة عمل كفتة الارز في البيت

تحتاج كفتة الأرز إلى لحم مفروم وأرز مطحون، وتعتبر هذه الأكلة الأشهر على مستوى جميع الأكلات المصرية القديمة، ولكن مازالت تحظى بإعجاب الكثير ويفضلون تناولها، ويترددون على طلبها، لذلك تحرص الأمهات على تحضيرها، ويمكن عمل كفتة الأرز بدون مجهود أو تعب من خلال توفير المكونات التالية.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

كيلو من الأرز المطحون.

كزبرة مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

بهارات لحم.

فلفل ألوان.

بصلتين كبيرتين.

ست فصوص ثوم مفرومين.

طريقة تحضير كفتة الارز في البيت

لا تعتمد كفتة الأرز على مجرد تصنيعها فقط، بل تحتاج إلى دقة كبيرة عند التحضير، لأنها من الأكلات الحساسة، ولابد من التوازي بين كمية اللحم والأرز، بأن تكون كمية اللحم نصف كمية الأرز المطحون، وبالتالي يمكنك تحضير أفضل كفتة أرز، فهي من الأكلات سريعة التحضير ولكن تحتاج الى تركيز أثناء الطهي، ويمكن تحضير كفتة الأرز بكل سهولة من خلال إتباع ما يلي.