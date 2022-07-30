طريقة عمل دجاج تكا المشوي وسر التتبيلة الأصلية بطعم أحلى من المطاعم

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يعتبر دجاج تكا من أشهر الأكلات الهندية وهو عبارة عن دجاج مشوي على الفحم أو الفرن مع مجموعة مميزة من أقوى البهارات، ويتميز الدجاج بفوائدة الكثيرة للصحة لاحتوائه على البروتين وبعض الفيتامينات واليوم نقدم لكم طريقة عمله في البيت وسر التتبيلة الأصلية بطعم أحلى وألذ من المطاعم فتابعونا. طريقة عمل دجاج تكا المشوي على الفحم المكونات: 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

3 فصوص ثوم.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة عشبة الليمون.

رشة كزبرة.

حبة فلفل أحمر حار.

رشة من الفلفل الأحمر. مكونات تتبيلة الدجاج: 300 جرام وراك دجاج مخلية من العظم.

ربع كوب زبادي.

ملح.

2 ملعقة صغيرة ثوم مع زنجبيل. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع الثوم مع الزنجبيل ثم نضيف عشبة الليمون والكزبرة والفلفل الحاروكذلك الزيت ونقلب المكونات حتى تتكون عجينة ذات ملمس ناعم.

نغسل وراك الدجاج بالملح والطحينة للتخلص من الزفارة ثم تصفي ونضعها في الخليط السابق لمدة 30 دقيقة في وعاء أخر.

نضع الكزبرة مع الزبادي والملح والقليل من الثوم والزنجبيل ثم نضع الدجاج في هذا التتبيلة ونتركه لمدة 4 ساعات.

يرص الدجاج على الأسياخ وفي هذا الوقت نشعل الشواية الفحم ونشوي الدجاج عليها حتى ينضج من جميع الجوانب.

ثم يقدم الدجاج وهو ساخن مع سلطة زبادي وسلطة خضراء ومخلل مشكل وأرز مصري وبالهنا والشفا. طريقة عمل دجاج تكا مشوي في الفرن المكونات: 2 دجاجة صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة زيت.

نصف كوب زبادي.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

2 ملعقة صغيرة خل.

2 ملعقة صغيرة ملح.

4 فصوص ثوم مهروس.

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة زعفران مطحون.

2 ملعقة صغيرة بابريكا.

3 ملاعق كبيرة صلصة.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع الدجاج إلى 4 أجزاء ويغسل جيدا بالملح والليمون ثم يوضع في وعاء به كمية مناسبة من الخل والماء.

اتركيه قليلا ثم يشطف ويصفي في بولة عميقة نضيف الثوم المهروس مع البهارات والزبادي والصلصة ونتبيل الدجاج.

ويجب أن نضع التتبيلة داخل الدجاج ويغطي ويترك في الثلاجة ليلة كاملة ثم نوزع الدجاج في صينية ونضعها في فرن ساخن.

عندما ينضج الدجاج نشعل الفحم على النار ونضعه في منتتصف الصينية ونطفيه بالزيت ونغطي لمدة 15 دقيقة ثم يقدم وبالهنا والشفا. سر نجاح دجاج تكا المشوي يجب أن نستخدم دجاج لا يزيد عن 1200 جرام حتى يكون سهل وسريع في التسوية واحرصي على وضعه مع التتبيلة طوال الليل في الثلاجة.

البهارات من أهم أسرار نجاح دجاج تكا المشوي وخاصة الثوم والزنجبيل والفلفل الحار لأن الهند معروفة بالتوابل الحارة الكثيرة يمكن تسويته في الفرن بدلا من الفحم. عمر شويل - جدة طريقة عمل دجاج تكا المشوي وسر التتبيلة الأصلية بطعم أحلى من المطاعم - ثقفني

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