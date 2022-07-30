النوجا بدون بيض ولا عسل جلوكوز سهلة وسريعة وبدون تعقيد

النوجا من الحلويات المعروفة في كل البلاد العربية، وهى نوع من الحلوى التي تصنع من السكر والمكسرات، ويمكننا بكل سهولة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، وتستطيع كل أم أن تحضرها لأطفالها بدون خطوات معقدة، وبمقادير مظبوطة وقوام ناجح من أول مرة، كما أن مكوناتها قليلة ومتوفرة في المنزل، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، وصفة سهلة لعمل النوجا بالمكسرات بدون بيض ولا عسل جلوكوز وبطريقة سريعة بدون تعقيد.

مكونات النوجا بالمكسرات



سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل النوجا بالمقادير المضبوطة التي تعطي طعم وشكل مميز:

كوب إلا ثلث ماء (150 مللي).

كوب وثلث من السكر (300 جرام).

2 كوب من الحليب المجفف (200 جرام).

ربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

نصف كوب من الزبدة بحرارة المطبخ (100 جرام).

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب إلا ربع من المكسرات المحمصة ( لوز، فستق، سوداني، كاجو ) حسب الرغبة.

طريقة التحضير



يفضل الكثيرون شراء النوجا جاهزة من المحلات لاعتقادهم أنهم لا يستطيعون عملها في المنزل بنفس طعم الجاهز، وسوف نقدم لكم فيما يلي أبسط طريقة لعملها بخطوات سريعة:

نضع كوب إلا ثلث من الماء في إناء على نار متوسطة حتى يسخن ثم نضيف كوب وثلث من السكر، وربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون . نترك الخليط على نار متوسطة بدون تقليب لمدة 18 دقيقة حتى نحصل على قوام ثقيل ثم نطفئ النار . نختبر قوام خليط السكر بوضع ملعقة صغيرة منه في طبق به ماء بارد لو تجمع على شكل كرة لا تذوب في الماء يكون قوامه مضبوط. نضع نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ في إناء عميق ثم نضيف عليه خليط السكر الساخن مع إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا. نقلب جيداً حتى تذوب الزبدة وتمتزج مع خليط السكر. عندما تختفي الزبدة نضيف كوبين من الحليب المجفف، ونقلب حتى يختلط الحليب مع المكونات. نحمص كوب إلا ربع من أي نوع مكسرات في مقلاة ساخنة على نار هادئة لمدة 8 دقائق . بعد أن تبرد عجينة النوجا نعجنها باليد للتأكد من عدم وجود تكتلات ثم نضيف المكسرات المحمصة وهى ساخنة. نستمر في العجن حتى تختلط المكسرات جيداً مع المكونات، ثم نضع خليط النوجا بالمكسرات في صينية مدهونة بالزيت وقابلة للفتح. نوزع الخليط بالتساوي في الصينية بسرعة قبل أن يبرد ويصعب فرده. ثم تغطى الصينية وندخلها الثلاجة حتى تتماسك النوجا. ثم تقطع على حسب الذوق، وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة سريعة لعمل النوجا

المكونات

300 جرام مارشيملو أبيض.

4 ملاعق كبيرة زبدة (60 جرام).

كوب حليب مجفف (100 جرام).

400 جرام مكسرات على حسب الذوق.

طريقة التحضير