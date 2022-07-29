طريقة عمل البسبوسة بالكريمة وسر الحصول على مذاق كريمي مميز بمكونات بسيطة

طريقة عمل البسبوسة بالكريمة ، تعد البسبوسة نوع من أنواع الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثير من الأفراد سواء في داخل مصر والوطن العربي أو خارجها، وعلى الرغم من سهولتها وقلة مكوناتها إلى أنها تحتاج إلى تركيز وخطوات معينة للحصول على نفس المذاق الرائع لها في المحلات، علمًا بأن المكون الرئيسي الذي تتكون منه البسبوسة هو السميد، والذي يعرف بفوائده الرائعة والمدهشة، ويمكن تحضير البسبوسة بطرق عديدة ومتنوعة سواء كانت سادة بدون أي إضافات للراغبين في التمتع بمذاقها المميز أو عن طريق إضافة الكريمة أو الشوكولاتة والمكسرات وغيرها من الإضافات للحصول على طعم أكثر تمييزًا وإرضاء كافة الأذواق.

طريقة عمل البسبوسة بالكريمة

للسميد الذي تحضر منه البسبوسة عدد من الفوائد المميزة والتي من أهمها دوره الإيجابي لمرضى السكر، لأنه يمر بعملية هضم بطيئة للغاية أثناء امتصاصه سواء من المعدة أو الأمعاء بالمقارنة بالدقيق الأبيض، وهذا يساعد على تجنب ارتفاع مستوى السكر بشكل مفاجئ في الدم، بالإضافة إلى احتواء السميد على الماغنيسيوم والذي يزيد من حساسية الخلايا لاستقبال الانسولين مما يساعد في تنظيم السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

ويمكن تحضير البسبوسة بالكريمة عن طريق إحضار المكونات التالية:

كوبان من السميد.

واحد كوب من الزبادي.

كوب من الحليب.

واحد كوب من السكر.

معلقتين من البيكنج بودر.

3 ملاعق من الزبدة.

كوب من شربات البسبوسة.

ولتحضير الكريمة نحتاج إلى :

نصف كوب من الحليب.

7 ملاعق من النشا.

كوب من الجبنة الكريمي.

نصف كوب من السكر.

3 ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة تحضير البسبوسة

تحضر أولًا الكريمة وتركن جانبًا عن طريق عمل الخطوات التالية:

في إناء على النار يضاف الحليب مع السكر والنشا ويقلب الجميع جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي.

تترك الكريمة لتبرد حتى تحضير البسبوسة.

للبدء في عمل البسبوسة يرجى مراعاة الخطوات التالية :