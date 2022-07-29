نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتة الدجاج الشهية جبنالك المطبخ الشامي لحد عندك بمكونات موجودة في مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتة الدجاج من الأطباق الشعبية في مطبخ بلاد الشام ويمكن اعتبارها إما مقبلات أو طبق رئيسي في خلال هذه المقالة ، سوف نتعلم كيفية القيام بذلك، كيفية عمل هذا الطبق الشعبي، فهي من الوصفات السهلة البسيطة، والتي تعتبر مكوناتها متواجدة في كل بيت، فمن المعروف أن الأطباق الشامية من الأطباق الشهية، والتي يحبها الجميع صغاراً وكباراً، فتابعونا.

طريقة عمل فتة الدجاج اللذيذة

يمكن عمل هذا الطبق من خلال المكونات التالية وهي ما يلي :

● دجاج مسحب.

● 1 بصلة متوسطة الحجم.

● ساق كرفس.

● 2 ورق غار.

● ملح للتذوق.

● نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

● 4 أرغفة من الخبز العربي (مقطع ومحمص).

● رأس ثوم مطحون ناعماً.

● 7 أكواب زبادي (حليب).

● 2 ملاعق كبيرة زبدة.

● استخدام البقدونس للتزيين.

● قطع من لوز مقلي للتزيين .

طريقة التحضير

كيفية طهي الدجاج:

● أولاً ، ضعي الدجاج في إناء.

● يُضاف الزيت والبصل ويُطهى حتى يصبح البصل شفافًا. ثم يضاف الكرفس والجزر والملح والفلفل.

● يُسكب في كوب مرق الدجاج ويُخفق جيدًا.

● يقدم مع الخبز المحمص في الأعلى.

● اسلقي كوبًا من مرق الدجاج ، ثم اخفقي في كوب من الزبادي بمجرد أن يبرد.

كيفية صنع طبق زبادي بسيط ولذيذ من الصنوبر والثوم.

● نذوب الزبدة في مقلاة على النار ثم نضيف الثوم.

● دعها تطهى حتى تبدأ في التحول إلى اللون البني.

● نضيف الصنوبر ونتركها تطهى لمدة دقيقة أو دقيقتين.

● تُسكب محتويات هذه المقلاة فوق اللبن وتُرش البقدونس المفروم فوقها.

طريقة عمل فتة الدجاج بالأرز

يتم تحضير عمل فتة الدجاج بالأرز من خلال ما يأتي :

● اسلقي الدجاج بالماء والبهارات والملح.

● يُطهى الأرز مع مرق الدجاج والقليل من الفلفل الأسود.

● اخفقي الحليب بعصير الليمون ويهرس الثوم والطحينة حتى يصبح ناعمًا ، إذا كان كثيفًا جدًا ، خففي بكوب من الماء من الدجاج المسلوق.

● نقطع الخبز إلى مكعبات ويقلى.

● لوز مقلي.

● يمكن أن يكون الخبز المقلي والأرز والدجاج وجبة سريعة وسهلة.

● أولاً ، اقلي بعض شرائح الخبز.

● بمجرد أن تصبح مقرمشة ، ضعيها فوق وعاء من الأرز المطبوخ.

● أخيرًا ، ضعي طبقة من الجبن أو الكريمة ، ثم بعض شرائح الدجاج.

● يمكنك أيضًا إضافة البقدونس المفروم واللوز لمزيد من النكهة.

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