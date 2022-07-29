طريقة عمل السوشي الصحي بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل مع سر مذاقه الرائع

طريقة عمل السوشي الصحي ، اشتهرت وجبات السوشي في الفترة الماضية بين العديد من الأفراد وهو من الأكلات اليابانية التي كانت مقتصرة على التناول في اليابان وبعد دول الغرب، ولكن مؤخرًا أصبحت الأكلة مشهورة في العديد من البلدان الأجنبية والعربية، وهو نوع من الأطعمة التي تحضر في المطبخ الياباني، ويرجع المكون الرئيسي لها هو الأرز المخلل مع تغطيته بشرائح من السمك الغير ناضج وبعض أنواع الخضراوات ولفه على هيئة رول وتقطيعه دوائر صغيرة ليسهل تناولها باستخدام عصا الطعام اليابانية، مع التنوع في الحشوات والخضراوات التي توضع بداخل السوشي أو أيضًا في الصوص الذي يغمس به لفائف السوشي، وبعد وضع الخضراوات والسمك النيئ على الأرز المخلل تلف الطبقات باستخدام طبقة أو ورقة من الأعشاب البحرية لتكون اللفائف متماسكة ويسهل تناولها وأيضًا لتعطيها تلك الأعشاب البحرية مذاق أكثر روعة.

طريقة عمل السوشي الصحي

ازدهرت طريقة تحضير السوشي في مصر والعديد من الدول العربية، وأصبح الجميع يبتكرون طرق عديدة لتحضيره، والبعض الآخر يبتعدون عن الأسماك الغير ناضجة بتبديلها بالأسماك الناضجة المفرومة أو الاكتفاء بوضع الخضراوات فقط، والسوشي الياباني يختلف بصورة كبيرة عن كرات الأرز والتي تعد أكلة أخرى من الأكلات التي تستخدم في الإفطار الياباني، ويغمس السوشي في العادة بأنواع متعددة من الصوص أهمها صوص متخذ من جذور نبات الواسابي، أو صوص فول الصويا.

ويمكن تحضير السوشي عن طريق إحضار المكونات التالية :

3 أكواب من الأرز المسلوق.

كوب إلا ربع من الماء.

ثلث كوب من خل الأرز.

3 ملاعق من السكر.

معلقة من الملح.

8 من أوراق الأعشاب البحرية.

الحشوة المفضلة سواء كابوريا، جمبري، تونة.

خضار لإضافة نكهة أقوى للسوشي.

كيفية عمل الأرز للسوشي

يغسل أولًا الأرز بصورة جيدًا وبعدها يسلق في الماء بالطريقة العادية.

يترك الأرز في الإناء مع الماء لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

في إناء على النار يوضع السكر مع الملح وخل الأرز ويقلب الجميع على نار هادئة جيدًا للتأكد من ذوبان كافة المكونات والحصول على خليط عمل السوشي.

يضاف خليط الخل والسكر والملح فوق الأرز ويقلب جيدًا ويترك ليبرد نهائيًا.

خطوات عمل لفائف السوشي