نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والطماطم كنز رباني: سيجعلك شابة 16سنة مهما كان عمرك نتيجة ستبهرك2022 في المقال التالي
نقدم لكم النشا والطماطم كنز رباني ، حيث يعد تبيض البشرة من أهم الأشياء التي يبحث عنها الجميع من النساء أو الرجال فنحنا نسهل لكم البحث عن الوصفات الطبيعية قد يكون مكونات ليست متوافرة دائما نقدم لكم وصفات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل لا تحتاج سوأ أن تقومي بتحضيرها اليوم نقدم كريم النشا والطماطم الكريم الرائع في التفتيح الفوري بودرة الأطفال معروف عنها أنه تحسن الجلد وتعمل علي تفتيح البشرة والجسم وتجعل البشرة ناعمة جدا من الممكن استخدام بودرة في الوجه بديل عن الفونديشن فلها استخدامات عديدة وفي هذا الماسك أو الكريم تمنح البشرة تفتيح رائع ونعومة فائقة سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني علي طريقة عمل النشا والطماطم كنز رباني الماسك الخرافي في التفتيح الفوري ونتيجة فورية
مكونات عمل النشا والطماطم كنز رباني لتبييض البشرة والجسم بشكل سحري وتحدي2022
إليكم مكونات هذا الماسك مكونات سهلة وبسيطة للغاية لتبييض البشرة ونتيجة ستبهركم وهي كالتالي:-
- ١ملعقة كبيرة من النشا.
- عصير حبه من الطماطم.
- ١ملعقة من زيت الزيتون.
- ١ملعقة من ماء الورد.
- ١ملعقة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف اليوم علي طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من عصير الطماطم ونقلب جيدا.
- بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا.
- ثم نضع ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط مثل الكريم .
- لو أصبح سائل جدا نضع نشا ولو أصبح سميك قليلا نضع مزيد من ماء الورد.
طريقة الاستخدام
الأن طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم للحصول علي أفضل نتائج بفضل الله هي كالاتي:-
- نغسل الوجه جيدا بغسول مناسب وبماء دافئ لفتح المسام وتخلص من أي زيوت أو كريمات.
- نفرد الكريم علي البشرة بطبقة ثقيلة حتي نحصل علي نتائج مبهرة.
- نترك الكريم علي البشرة لمدة نصف ساعة حتي يجف تماما.
- بعد ذلك نفرك الكريم جيدا ثم نغسل الوجه جيدا بالماء البارد لقفل المسامات.
- سوف تشعرين بالفرق الكبير من أول استخدام ونعومة فائقة جدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النشا والطماطم كنز رباني: سيجعلك شابة 16سنة مهما كان عمرك نتيجة ستبهرك2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.