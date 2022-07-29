النشا والطماطم كنز رباني: سيجعلك شابة 16سنة مهما كان عمرك نتيجة ستبهرك2022

نقدم لكم النشا والطماطم كنز رباني ، حيث يعد تبيض البشرة من أهم الأشياء التي يبحث عنها الجميع من النساء أو الرجال فنحنا نسهل لكم البحث عن الوصفات الطبيعية قد يكون مكونات ليست متوافرة دائما نقدم لكم وصفات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل لا تحتاج سوأ أن تقومي بتحضيرها اليوم نقدم كريم النشا والطماطم الكريم الرائع في التفتيح الفوري بودرة الأطفال معروف عنها أنه تحسن الجلد وتعمل علي تفتيح البشرة والجسم وتجعل البشرة ناعمة جدا من الممكن استخدام بودرة في الوجه بديل عن الفونديشن فلها استخدامات عديدة وفي هذا الماسك أو الكريم تمنح البشرة تفتيح رائع ونعومة فائقة سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني علي طريقة عمل النشا والطماطم كنز رباني الماسك الخرافي في التفتيح الفوري ونتيجة فورية

مكونات عمل النشا والطماطم كنز رباني لتبييض البشرة والجسم بشكل سحري وتحدي2022

إليكم مكونات هذا الماسك مكونات سهلة وبسيطة للغاية لتبييض البشرة ونتيجة ستبهركم وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

عصير حبه من الطماطم.

١ملعقة من زيت الزيتون.

١ملعقة من ماء الورد.

١ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف اليوم علي طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من عصير الطماطم ونقلب جيدا. بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا. ثم نضع ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط مثل الكريم . لو أصبح سائل جدا نضع نشا ولو أصبح سميك قليلا نضع مزيد من ماء الورد.

طريقة الاستخدام

الأن طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم للحصول علي أفضل نتائج بفضل الله هي كالاتي:-