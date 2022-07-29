بملعقة كاكاو اعملي كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها بمكونات طبيعية 

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بملعقة كاكاو اعملي كريم أساس طبيعي، يمكنكِ تحضيره في المنزل وبأقل الإمكانات ومن خلال خطوات بسيطة من اليسير على كل فتاة أن تقوم بها، ولكن لا بد من توفر مجموعة من المكونات البسيطة، والتي تعمل على زيادة نضارة البشرة ولكن بشكل طبيعي، ومن دون استعمال أي مكونات كيميائية قد تعرض خلايا البشرة للتلف، كما سنتعرف على الطريقة المتبعة والصحيحة لتحضير الأفضل من كريمات الأساس الطبيعية.
بملعقة كاكاو اعملي كريم أساس طبيعي
تستطيعين الاستمتاع بالبشرة النضرة والجذابة من خلال استعمال خليط كريم أساس طبيعي ومن اليسير تحضيره في البيت بأقل الإمكانات وبالمكونات الآتية:
المكونات
- ملعقتن من الشا.
- أي منتج كريم مرطب تفضلينه.
- قطرات زيت الياسمين.
- ربع ملعقة من الكاكاو الخالي من السكر.
- ملعقة بودرة تلك مرطبة.
- ماء ورد.
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
طريقة عمل كريم أساس بملعقة كاكاو
الطريقة الصحيحة والسريعة التي من الممكن اتباعها لعمل خليط مميز من كريم الأساس الطبيعي نذكرها من خلال تلك النقاط المقبلة:
- قومي بإحضار وعاء عميق جاف ونظيف.
- ابدئي في وضع الفازلين والكريم الطبيعي في هذا الوعاء.
- ضعي الوعاء بما فيه من المكونين في داخل الميكروويف 20 ثانية فقط.
- يتم استخدام المكونات المتبقية بعد إذابة الكريم والفازلين، والتحريك الجيد للمكونات بشكل مستمر.
- لا بد وأن تتم تعبئة الكريم في العبوة محكمة الغلق.
- يترك الكريم في الثلاجة حتى يتماسك في الثلاجة.
- يستخدم الكريم عدة مرات في اليوم فلا يتسبب في أي مشكلة للبشرة.
فوائد كريم الأساس الطبيعي
- الكريم المحضر سابقا يعد خليط طبيعي مميز يعمل على إزالة أي بقع أو تصبغات جلدية تعمل على بهتان البشرة.
- تلك التركيبة تيسر من التخلص من أي تواجد للتجاعيد، حيث أن المكونات ومن أبرزها النشا وهو من المقادير الطبيعية التي تعزز من قوة شد الجلد بشكل طبيعي آمن، كما أن الفازلين يعيد للبشرة حيويتها وترطيبها.
- لا يضر تكرار التطبيق للكريم حيث أنه لا يحتوي على أي نوع من أنواع المواد الكيميائية التي قد تعرض البشرة للتلف.
- استخدام خليط كريم الأساس يكون مناسب لجميع أنواع البشرة سواء العادية أو الجافة أو المختلطة.
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