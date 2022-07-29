هترجعي شباب.. ماسك الكولاجين الطبيعي لشد الوجه ونفخ الخدود هيفتح بشرتك 10 درجات أفضل من الكريمات الجاهزة

ماسك يعاني الكثير من السيدات مع تقدم السن من ظهور خطوط صغيرة على الوجه وهي توحي بتقدم السن وذلك بسبب نقص مادة الكولاجين الموجودة في البشرة مما جعل هؤلاء السيدات يبحثن عن وصفات أو زيوت طبيعية لتقليل التجاعيد فتم إيجاد زيت العنب وهو من أهم الزيوت الطبيعية التي تساعد على التخلص من تلك التجاعيد الموجودة في البشرة ويساعد على تفتيحها وشد البشرة وتخلصها من الشوائب والبقع والاسمرار الموجود في البشرة وسوف نوضح لكم طريقة استخدام الزيت من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة زيت العنب للتخلص من التجاعيد

نجد أن زيت العنب من أهم الزيوت الطبيعية التي تساعد على التخلص من التجاعيد وذلك لاحتوائه على مادة كولاجين طبيعي وتتكون وصفة زيت العنب من عدة مكونات طبيعية سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

ملعقة زيت عنب.

معلقة زيت ليمون.

ملعقة زيت لبان الذكر.

ملعقة زيت زهر البرتقال.

طريقة تحضير وصفة زيت العنب

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوم بتحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به جميع الزيوت التي قمنا بذكرها في المكونات.

نقوم بتقليب الزيوت جيدا حتى تندمج جيدا.

نقوم بدهن الزيت على البشرة صباحا ومساءا قبل النوم.

سوف نلاحظ أننا قد تخلصنا من التجاعيد بشكل نهائي ويستخدم ذلك الخليط بشكل يومي.

وصفة ثانية لزيت العنب

توجد الكثير من وصفات زيت العنب للتخلص من تجاعيد البشرة وتفتيحها وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة الثانية من خلال النقاط التالية.

المكونات:

ملعقة زيت عنب.

لبان ذكر.

ماء.

ملعقة زيت جوز هند.

طريقة التحضير: