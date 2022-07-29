نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرب الماء بكثرة في فصل الصيف أهميته وفوائده السحرية في المقال التالي

الكثير من الأطباء يتحدثون عن أهمية شرب الماء بكثرة، حيث يمثل الماء 60% من جسم الانسان لذلك يحتاج جسم الانسان الكثير من الماء بما يعادل 2 لتر للنساء، و3 لتر للرجال وخاصة في فصل الصيف، ولكن بعض الناس لا تعرف السبب وما أهمية شرب الماء وما هي الأضرار الناتجة عن قلة شرب الماء في الصيف، في هذا المقال سوف نوضح أهمية شرب الماء واضرار قلة الماء في الجسم. فوائد شرب الماء في فصل الصيف تطهير الجسم من السموم حيث أن كثرة شرب الماء تساعد في التخلص من السموم والبكتريا في الجسم وتحافظ علي حيويته ونشاط جسم الانسان.

يحافظ الماء علي الجهاز الهضمي ويحمي الإنسان من جميع مشاكل المعدة والقولون.

يساعد في تحسين وظائف القلب والكبد.

شرب الماء بكميات كافية يساعد في التخلص من الوزن الزائد والدهون الزائدة في الجسم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

شرب الكثير من الماء يساعد في تحسين وظائف الدماغ وزيادة التركيز.

يساعد الماء علي صحة الجسم ويمنعه من الجفاف ويجعل الحركة أكثر سهولة حيث تحتوي المفاصل علي نسبة كبيرة من الماء .

يجعل الماء البشرة رطبة ويحافظ علي نضارتها وحيويتها.

يحافظ علي صحة الشعر وحيويته. أضرار قلة تناول الماء جفاف الجسم وارتفاع درجة حرارته حيث يفقد الانسان الكثير من الماء عن طريق التعرق والإخراج وفي حالة عدم شرب الماء وتعويض ما يفقده الجسم يحدث جفاف شديد للجسم.

مشاكل في الجهاز الهضمي والكلي فقلة شرب الماء لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلي تكون حصوات داخل الكلي، ويؤثر علي حركة الأمعاء وقد يسبب مشاكل كالامساك.

نقص الماء في الجسم يؤدي إلي نقص كمية الاكسجين الواصل للجسم مما قد يسبب هبوط حاد وحالات اغماء.

قلة شرب الماء تؤثر علي الجهاز المناعي الذي يعمل علي حماية الجسم من الأمراض ويخلص الجسم من السموم.

نقص الماء يسبب مشاكل البشرة والجلد حيث تفقد البشرة الرطوبة وتصبح جافة ممكن قد يؤدي إلي ظهور شيخوخة مبكرة وعلامات التقدم في السن وايضا يقشر البشرة وبهتانها. عمر شويل - جدة شرب الماء بكثرة في فصل الصيف أهميته وفوائده السحرية - ثقفني

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