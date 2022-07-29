نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسهولة علاج ألم الأسنان بالضغط على الإبهام منزليا أفضل الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج ألم الأسنان بالضغط على الإبهام ، يعتبر وجع الأسنان من أصعب الأشياء التي يواجهها الكثير من الناس لأن الكثير من الناس يبحثون عن طرق مختلفة لعلاج وجع الأسنان. كن واضحًا ومفضلًا قدر الإمكان، وابحث عن ما يؤرق حياتك بطرق طبيعية تمكنك من التخلص من ألم أسنانك بدون اي تكاليف نهائيا

علاج ألم الأسنان في المنزل

قبل زيارة طبيبك الأساسي ، يمكنك استخدام العلاجات المنزلية لعلاج وجع الأسنان ، خاصةً إذا كان الألم قد بدأ للتو ويأتي من:

الكمادات الباردة:

يساعد هذا العلاج في تخفيف الألم في حالة تورم الأسنان.

في هذه الحالة ، يجب وضع ضغط بارد على الجزء الخارجي من خدك.

مدة تطبيق الضغط 20 دقيقة حيث يوضع الضغط على الجلد ، و 20 دقيقة أخرى بدون ضغط.

بهذه الطريقة يتم تقليل شدة الألم.

بهذه الطريقة يتم تقليل شدة الألم. تقلل الكمادات الباردة من تدفق الدم إلى الأوعية الدموية ، مما قد يخفف الألم.

الضغط هو مسكن طبيعي للألم.، لكن يجب التأكيد على أن الكمادات الباردة لن تعالج مشكلتك الرئيسية ، لكن تأثيرها يقتصر على التهدئة

علاج ألم الأسنان بالضغط على الإبهام

قد يعتقد البعض أن هذا غريب ، لكن مجموعة من الأطباء البريطانيين يشرحون ،إمكانية أن يؤدي التدليك أو تدليك اليدين إلى تخفيف ألم الأسنان بشكل فعال ، كل ما عليك فعله هو أو ما يجب القيام به هو:

تدليك المنطقة الدهنية على ظهر اليد ، يقع بين الإبهام والسبابة. والجدير بالذكر أن هذا النهج هو شكل من أشكال العلاج ، يمكن أن يساعد الوخز بالإبر في تخفيف ألم الأسنان المزعج.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن دراسة علمية كندية أظهرت ذلك، يمكن أن يساعد التدليك بالثلج على تلك المنطقة من اليد في تقليل ألم الأسنان بنسبة 50٪، أما العلم الذي يقف وراء ذلك فهو أن الأعصاب في اليد ترسل إشارات، برودة في الدماغ ، مما يؤدي إلى تغيير في اتجاه الدماغ ، ويشعرون ببرودة اليدين ، ناهيك عن الألم الذي يخرج من الفم بنفس القوة.

لقد قمنا هنا بتغطية موضوع علاج وجع الأسنان باستخدام العديد من العلاجات الطبيعية والمنزلية المختلفة التي يسهل استخدامها وتوجد في المنزل ، ولكن يجب ألا تنسى الحاجة إلى زيارة معالج جيد في أسرع وقت ممكن.