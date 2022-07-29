نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية علي الفحم بكل تكاتها واسرارها في المقال التالي
كفتة الحاتي، تعد الكفتة من أحلى وأطعم الأكلات التي يعشقها الجميع، ولكن دائمًا ما يعتقد البعض بأنه لا يمكن تحضير الكفتة في البيت مثل كفتة الحاتي، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسرار وخبايا تحضير كفتة الحاتي في المنزل بأطعم وألذ طريقة.
طريقة عمل كفتة الحاتي :
مقادير كفتة الحاتي
مقادير الكفتة سهلة وبسيطة ولا يوجد بها أي مكونات غريبة، بل أن الأسرار تكمن في طريقة التحضير، فالمكونات التي ستحتاجينها لتحضير كفتة الحاتي في المنزل ستكون كما يلي:
- 3/4 كيلو لحم خليط من الكتف والضلع
- 1/4 كيلو ليه خروف
- 2 حبة بصل
- 3 ملاعق كبيرة بقدونس أو كسبره
- ملعقة كبيرة ملح
- ملعقة كبيرة فلفل أسود.
طريقة تحضير كفتة الحاتي
- في البداية يجب شراء اللحم المناسب لتحضير الكفتة، حيث إنه يفضل دائمًا تحضير الكفتة من لحم الكتف.
- قومي بإحضار ¾ كيلو لحم، ثم ضعي اللحم في المفرمة لأول مرة.
- بعد ذلك أحضري وعاء وضعيا به اللحم المفروم وربع كيلو من ليه الخروف و2 بصلات مفرومة نصف فرما و3 ملاعق بقدونس مفروم وملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود.
- ضعي جميع المكونات السابقة في المفرمة مرتين أو ثلاث مرات، حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس.
- ضعة اللحم في وعاء، وقومى بتغليفه جيدًا ثم ضعيه بالثلاجة لمدة ساعة، ويفضل أن تتركيه ليلة كاملة.
- أخرجي اللحم وقومي بإحضار أسياخ عريضة، ثم قومي بعمل أصابع الكفتة واللحمة باردة بالحجم المناسب لكي.
- اضغطي على أصابع الكفتة، حتى تصنع أشكال مثل عقلة الأصابع.
- كرري الخطوات السابقة حتى تنتهي من كمية اللحم المفروم الموجودة.
- ضعي أصابع الكفتة في وعاء وقومي بحفظها في الثلاجة مرة أخرى لمدة نصف ساعة على الأقل.
- سخني الفرن على درجة حرارة 220م، ثم ضعي الكفتة على شبكة حتى لا تتأثر بالمياه.
- اتركي الكفتة لمدة 15 دقيقة، حتى يصبح لونها رائعا، وستلاحظى ظهور رائحة رائعة لا يمكنك مقاومتها.
- أخرجي الكفتة من الفرن، ويمكنك تقديمها بجانب أطباق الأرز البسمتي أو بجانب الخبز والطحينة، أو بجانب طبق من المكرونة والبطاطس المقلية.
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