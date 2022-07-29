طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية علي الفحم بكل تكاتها واسرارها

كفتة الحاتي، تعد الكفتة من أحلى وأطعم الأكلات التي يعشقها الجميع، ولكن دائمًا ما يعتقد البعض بأنه لا يمكن تحضير الكفتة في البيت مثل كفتة الحاتي، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسرار وخبايا تحضير كفتة الحاتي في المنزل بأطعم وألذ طريقة.

طريقة عمل كفتة الحاتي :

مقادير كفتة الحاتي

مقادير الكفتة سهلة وبسيطة ولا يوجد بها أي مكونات غريبة، بل أن الأسرار تكمن في طريقة التحضير، فالمكونات التي ستحتاجينها لتحضير كفتة الحاتي في المنزل ستكون كما يلي:

3/4 كيلو لحم خليط من الكتف والضلع

1/4 كيلو ليه خروف

2 حبة بصل

3 ملاعق كبيرة بقدونس أو كسبره

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

طريقة تحضير كفتة الحاتي