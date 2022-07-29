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طريقة عمل بسكويت الشاي المقر مش، يعد البسكويت من الحلويات الخفيفة واللذيذة التي يعشق الكثير من العائلات تناولها مع كوب من الشاي فى أوقات الصباح لما يعد من وجبة ممتعة، كما يمكنك إعداده وتقديمه إلى أطفالك للإفطار به خاصة الذين لا يحبون تناول العيش والجبن وغيره، وأيضا تستطيعي عمله فى المنزل وإعطائه إلى أطفالك عند الذهاب إلى المدرسة بدلا من شرائه جاهزا ليحقق لهم وجبة متكاملة عالية القيمة الغذائية، فتعرفي على طريقة عمل بسكويت الشاي بطعمه الشهي وقوامه المقرمش الذي لا مثيل له بأبسط المقادير الممكنة. طريقة عمل بسكويت الشاي المقادير: نصف كوب من السكر.

كوب ونصف من الدقيق.

مكعب زبدة طرية.

نصف كوب زيت.

بيضة.

ملعقة كبيرة عسل.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح. طريقة التحضير: احضري وعاء ضعي به البيضة والسكر والفانيليا، وقومى بخفق المكونات بالمضرب الكهربائى لعدد من الدقائق حتى يعلو القوام ويصبح كريمي.

أضفي العسل والزيت والزبدة المذابة واستكملي خفق المكونات حتى تندمج مع بعضها البعض.

اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح فى وعاء أخر ثم انخليهم جيدا لإزالة أي تكتلات.

أضفي خليط الدقيق إلى الخليط السائل، وقومى بالعجن باليد حتى تتماسك العجينة وتصبح ناعمة.

قومى بتغطية العجينة ووضعه فى الثلاجة لمدة 10 دقائق لكى يتماسك ويصبح من السهل تشكيله.

افتحي كيس ثلاجة وضعيه على سطح العمل وادهنيه بقليل من الزبدة، خذي جزء من العجين وضعيه على الكيس ثم غطيه بكيس ثلاجة أخر.

مرري النشابة فوق الكيس العلوي لفرد البسكويت بحيث يكون سمك العجينة أقل من نصف سم.

استخدمي قطاعة البسكويت فى تشكيل العجين ثم ضعيه فى صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت.

كرري تلك الخطوة حتى تنتهى من تشكيل جميع أقراص البسكويت.

جهزي الفرن على حرارة 170 درجة قبل الخبز بربع ساعة.

ادخلي الصينية إلى الفرن على الرف الأوسط، وانتظري عشر دقائق واخرجي البسكويت عندما تتأكدي من نضجه وتلونه من جميع الجوانب باللون الذهبي المميز.

يتم الاحتفاظ به في عبوة محكمة الغلق، أو بداخل كيس بلاستيكي نظيف حتى لا يطرى. عمر شويل - جدة هش ومقرمش.. طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في البيت بدلاً من شرائه - ثقفني

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