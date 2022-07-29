من غير ما تفك.. طريقة عمل كفتة البطاطس الهشة باللحمة المفرومة

كفتة البطاطس باللحمة المفرومة، واحدة من الوجبات الشهية التي يسهل تحضيرها في المنزل، فهي وجبة لذيذة غنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، وهذا لاحتوائها على البقدونس والكزبرة واللحم، حيث يمكنك تجهيز عجينة البطاطس بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، ثم حشوة اللحم لكي تقدمي لعائلتك ألذ وجبة على الغذاء بكرات البطاطس المقرمشة، تلك الوجبة مفضلة لدى المصريين، فتحرص ربات البيوت على إدخالها ضمن الروتين اليومي للطعام، فهي تقدم بجانب الأرز والمكرونة والخبز والطحينة، مكوناتها سهلة للغاية وموجودة في كل منزل، فيمكن لكل سيدة تحضير تلك الوصفة وإدخال البطاطس مع اللحم لعمل كرا ت كفته شهية ولذيذة، تابعي معنا وتعرفي على طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة.

كفتة البطاطس باللحمة المفرومة

التنوع في الأطعمة مطلوب من كل ربه منزل، وذلك لكسر حاجز الروتين اليومي المعتاد عليه، فاليوم جئنا لحضراتكم بوصفة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة اللذيذة والشهية، والتي يكاد يعشقها الكبير والصغير، فهي موفرة للغاية وطريقة تحضيرها بسيطة، فيمكن لربه المنزل تحضيرها في العزائم والتجمعات العائلية والمناسبات والحفلات، تابعونا حضراتكم من خلال المقال لمعرفة المكونات وطريقة التحضير.

المكونات

خمس حبات كبيرة من البطاطس المسلوقة.

نصف كيلو من اللحم المفروم فرماً ناعماً.

ثمرة واحدة من البصل المفروم.

ثلاث حبات من البيض المخفوق.

كوبان من البقسماط المبهر.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

رشه ملح.

ربع كوب من أوراق البقدونس المفروم.

مقدار ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

خطوات التحضير