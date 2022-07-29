ودعي شراؤه من المحلات.. طريقة عمل برجر اللحم البيتي بمكونات اقتصادية

طريقة عمل البرجر البيتي باللحم، هل هناك ألذ وأشهى من وجبة البرجر التي يعشق تناولها الأطفال ولكن تخشى الأمهات من شرائها من المطاعم لأنها لا تضمن جودة تحضيرها كيف تكون؟ لذلك اخترنا لكم أن يكون مقالنا اليوم عن أفضل طريقة عمل البرجر البيتي باللحم المفروم، بمكونات صحية بسيطة وسهلة للغاية يشبه سندوتش برجر ماكدونالدز الشهير وطعمه ولا أروع، تابعوا معنا.

طريقة عمل البرجر البيتي باللحم

يعد البرجر من الأطباق الرئيسية السريعة، والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، فهم يعشقونه نظراً لطعمه المميز واللذيذ للغاية، فيتم تحضيره بكثره في العزائم والمناسبات وخاصة الرحلات، فقد يخاف البعض من اللحوم المصنعة وشرائها من الخارج، فيلجئن لتحضيره في المنزل لضمان صحته ونظافته، وفي نفس الوقت لن يفقد طعم المحلات المميز.

المكونات

كيلو جرام من اللحم المفروم فرماً ناعماً.

حبة واحدة من البصل المفروم فرماً ناعماً.

ملعقة كبيرة من فصوص الثوم المهروسة.

مقدار ملعقة كبيرة من السبع بهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

أربعة ملاعق كبيرة من صوص المايونيز.

مقدار أربعة ملاعق كبيرة من صوص الكاتشب.

حبة واحدة من البيض كبيرة الحجم.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

حبتان من الطماطم المقطعة شرائح.

مقدار حبتان من شرائح البصل المقطع حلقات.

عشر قطع من شرائح الجبن الشيدر.

مقدار عشر أوراق من الخس الطازج.

نصف ملعقة صغيرة من صوص الخردل.

ربع كوب من الزيت النباتي للقلي.

عشر قطع من خبز التوست الخاص بالبرجر.

خطوات التحضير