خلطة عجيبة لتبييض الأسنان تجعلها تلمع كاللؤلؤ

خلطة عجيبة لتبييض الأسنان تعتمد على مكون سحري خارق يجعل الأسنان ناصعة البياض مثل حبات اللؤلؤ، حيث تساعد على تنظيف الاسنان بطريقة سهلة وهي خلطة مجربة، يمكن الاعتماد عليها لكل من يعاني من الإصابة بالحساسية نتيجة استخدام بعض منتجات تبييض الاسنان، إليكم مكونات الخلطة والأدوات اللازمة لتنظيف وتبييض الأسنان.

خلطة عجيبة لتبييض الأسنان

مكونات هذه الخلطة موجودة في معظم المطابخ بمنازلنا، كل ما عليك هو إحضار برطمان الكركم البودر، وإحضار الأدوات والمكونات التالية، وهي:

وعاء مناسب لتحضير الخلطة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من علبة الكركم.

فرشاة نظيفة، ومعجون الأسنان.

طريقة تحضير خلطة عجيبة لتبييض الأسنان

اولا نحضر وعاء مناسب ونضيف، ونضع به ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ونصف ملعقة كبيرة من الكركم.

ثانيا قم بخلط كافة المكونات مع بعضها بواسطه فرشاة الأسنان، حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة من المكونين.

ثالثا يتم وضع كمية مناسبة من العجينة على الأسنان بحجم معجون الأسنان في حجم الكمية المعتادة، ومن ثم فرشي أسنانك بها، ولكن يفضل تركها على الأسنان لمدة دقائق للحصول على نتيجة مرضية.

ملاحظات هامة

سوف يتسبب الكركم في حدوث اصفرار في الفم، فلا داعي للقلق، حيث يذهب اللون سريعا، بعدما يتم غسل الأسنان جيدا وتفريش الأسنان بمعجون الأسنان العادي والفرشاة، وشطفها بالماء جيدا.

يمكن أن تتأخر نتيجة استخدام الكركم من اول مرة ولكن مع التكرار ستظهر الأسنان نظيفه ولامعة بالقدر الكافي.

في حالة الاحساس بصعوبة مذاق الكركم الحار في الفم، والرغبة في استبدال بمنتج اخر، فإنه يمكن استبداله بقشور الموز بدلا من الكركم، وكذلك قشور البرتقال فهي مفيدة أيضا الأسنان واللثة، لما تحتويه من فيتامينات.

دور الكركم في تنظيف وتبييض الأسنان

يعمل الكركم بدور يتشابه مع دور بيكربونات الصوديوم، حيث يملك قواما مناسبا يعمل على كشط الأسنان، مما يعمل على إزالة البقع والبلاك المتراكمة على الأسنان التي تحدث نتيجة بعض المواد التي يتم تناولها، مثل القهوة، كما أنه يعمل كمضاد طبيعي للقضاء على البكتيريا، ومعالجة الالتهابات، وتعزيز صحة الفم والأسنان.