نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا الكوري الجبار في تفتيح وتبييض البشرة وإزالة الأسمرار والبقع والتصبغات بدون عودة في المقال التالي
البشرة البيضاء من أكثر أنواع البشرة التي تعمل على جاذبية الكثير من الفتيات وتجعلهم يظهرون بشكل جميل ورائع، حيث نلاحظ البعض من الفتيات يعانون من مشكلة إسمرار البشرة وتجعلهم يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على تبييض الوجه وتعتبر تلك المشكلة من المشكلات الشائعة التي تواجه الغالبية من الفتيات ويرجع السبب في ذلك إلى التعرض لأشعة الشمس او نتيجة العوامل الوراثية وغيرها العديد من المشكلات والأسباب الاخرى، وتعتبر وصفة كريم النشا من الكريمات السحرية التي تعمل على تبييض الوجه بشكل سحري وفعال حيث يعد كريم النشا من الكريمات الكورية التي تعمل على تبييض الوجه خلال أيام معدودات ويعتبر هذا الكريم طبيعي مائة بالمائة ويعمل على تنعيم وترطيب البشرة ويجعلها بشكل جميل ورائع ويعمل على التخلص من مشكلات البشرة نهائيا حيث يعمل على القضاء على البقع الداكنة او حب الشباب وغيرها من المشكلات الأخرى المتعددة، حيث يمكننا إستخدام تلك الوصفة او تلك هذا الكريم مرة واحدة يوميا وخلال أول إسبوع من بداية إستخدام هذه الوصفة سوف تحصلين على النتيجة التي ترغبين بها وسوف توصلين على البشرة البيضاء الحليب، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة كريم النشا الكوري ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للحصول على نتائج مبهرة.
مكونات عمل وصفة كريم النشا الكوري لتبييض الوجه
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفازلين الطبي.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة كريم النشا الكوري لتبييض الوجه
- عليكي اولا بغسل بشرتك بالماء الفاتر وغسلها جيدا بالغسول حتى تصبح البشرة نظيفة تماما.
- بعد الحصول على تلك البشرة النظيفة قومي بتحضير تلك الوصفة وهي تحضير طبق صغير وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا مع إضافة ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفازلين الطبي وقومي بتقليب النشا مع الفازلين جيدا.
- بعد تقليب تلك المكونات قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا حتى تصبح ذات قوام كثيف وجيد.
- بعد ذلك وبعد تحضير تلك الوصفة قومي بوضعها على البشرة بشكل يومي قبل النوم وخلال خمسة عشر يوم فقط سوف تحصلين على نتائج مذهلة وتحصلين على بشرة بيضاء مثل الحليب، لذلك ننصح اي فتاة تعاني من مشكلة إسمرار البشرة عليها بإستخدام وصفة كريم النشا الكوري للوصول إلى نتيجة جبارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم النشا الكوري الجبار في تفتيح وتبييض البشرة وإزالة الأسمرار والبقع والتصبغات بدون عودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.