كريم النشا الكوري الجبار في تفتيح وتبييض البشرة وإزالة الأسمرار والبقع والتصبغات بدون عودة

البشرة البيضاء من أكثر أنواع البشرة التي تعمل على جاذبية الكثير من الفتيات وتجعلهم يظهرون بشكل جميل ورائع، حيث نلاحظ البعض من الفتيات يعانون من مشكلة إسمرار البشرة وتجعلهم يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على تبييض الوجه وتعتبر تلك المشكلة من المشكلات الشائعة التي تواجه الغالبية من الفتيات ويرجع السبب في ذلك إلى التعرض لأشعة الشمس او نتيجة العوامل الوراثية وغيرها العديد من المشكلات والأسباب الاخرى، وتعتبر وصفة كريم النشا من الكريمات السحرية التي تعمل على تبييض الوجه بشكل سحري وفعال حيث يعد كريم النشا من الكريمات الكورية التي تعمل على تبييض الوجه خلال أيام معدودات ويعتبر هذا الكريم طبيعي مائة بالمائة ويعمل على تنعيم وترطيب البشرة ويجعلها بشكل جميل ورائع ويعمل على التخلص من مشكلات البشرة نهائيا حيث يعمل على القضاء على البقع الداكنة او حب الشباب وغيرها من المشكلات الأخرى المتعددة، حيث يمكننا إستخدام تلك الوصفة او تلك هذا الكريم مرة واحدة يوميا وخلال أول إسبوع من بداية إستخدام هذه الوصفة سوف تحصلين على النتيجة التي ترغبين بها وسوف توصلين على البشرة البيضاء الحليب، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة كريم النشا الكوري ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للحصول على نتائج مبهرة.

مكونات عمل وصفة كريم النشا الكوري لتبييض الوجه

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة كريم النشا الكوري لتبييض الوجه