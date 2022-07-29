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عمر شويل - جدة التخلص من رائحة العرق، مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، قد تتعرض السيدات للتعرق بصورة كبيرة، مما يثير القلق بشأن ظهور رائحة العرق غير المحببة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل وصفة طبيعية للتخلص من رائحة العرق نِهَائِيًّا بمكونات سهلة ورخيصة.

أفضل وصفة طبيعية للتخلص من رائحة العرق

يعد استخدام الوصفات الطبيعية في تحضير مزيلات العرق من أفضل الاختيارات التي يمكنك القيام بها، حيث إن بعض مزيلات العرق التي تباع في الصيدليات تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب العديد من الأمراض.

لذا يمكنك تطبيق وصفة طبيعية في منزلك بمكونات متوفرة ومضمونة وبسعر أرخص بكثير من شراء المنتجات الأخرى، ومن أفضل تلك الوصفات ما يلي:

مكونات وصفة إزالة رائحة العرق

تتميز تلك الوصفة بمكوناتها السهلة، ولن تحتاج لأكثر من 5 دقائق فقط حتى تكون جاهزة، كما أنها تساعد على تفتيح وترطيب منطقة الإبط، وستلاحظ ذلك من أول استخدام، وتتكون تلك الوصفة مما يلي:

4 ملاعق كبيرة شبه مطحونة.

6 ملاعق صغير بورده أطفال.

ورد مجفف مطحون.

مسك أبيض.

طريقة إعداد وصفة إزالة العرق

ضعي 4 ملاعق كبيرة من الشبه المطحونة في وعاء عميق، ثم قومي بوضع 6 ملاعق صغيرة من بودرة الأطفال، وضعي ورد مجفف للحصول على رائحة مميزة، ثم قومي بوضع كمية مناسبة من المسك.

اخلطي المكونات السابقة معًا باستخدام ملعقة صغيرة، وستجدي رائحة رائعة ومنعشة أثناء الخلط.

يستخدم مزيل العرق مرة يَوْمِيًّا بعد الاستحمام أو غسل منطقة الإبط وتخفيفهم ، حيث ضعي كمية صغيرة على أطراف أصابعك، ثم وزعيمهم برفق في حركات دائرية واتركيها لمدة دقيقتين حث تجف ثم أرتدي ملابسك.

أهم النصائح للتخلص من رائحة العرق

لا داعي للقلق من رائحة العرق، فهناك مجموعة من النصائح التي يمكنك اتباعها للتخلص من تلك المشكلة نِهَائِيًّا، وتتمثل تلك النصائح فيما يلي: