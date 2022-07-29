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يعد صبغ الشعر باللون الباذنجاني من الألوان الجريئة التي تعطى إطلاله فريدة وتحدث تغيير كامل بشكل المرأة، ولكنه من الألوان التي يجب الحفاظ على باستخدام الشامبو والبلسم الخاص بها حتى لا يزول لون الصبغة سريعا، ويمكنك القيام بصبغ شعر باللون الباذنجاني فى المنزل بكل سهولة بعد اختيار الدرجة المفضلة من الكتالوج الخاص بماركة الصبغة، ويجب الحرص على أن يتم شراء عبوات الصبغة من نفس الماركة وليس من ماركات مختلفة حتى تحصلي على أفضل النتائج، فتعرفي على خطوات صبغ الشعر باللون الباذنجاني فى المنزل. صبغ الشعر باللون الباذنجاني قومى بغسل الشعر قبل استخدام الصبغة بيومين على الأقل حتى يتم التأكد من نظافته.

يجب أن تقومي بتشقير الشعر حتى يصبح لونه فاتح وتحصلي على درجة اللون الباذنجاني المرغوبة، وذلك عن طريق خلط بودرة التشقير مع أكسجين %30 ويتم تطبيقه على الشعر حتى يتحول إلى اللون النحاسي أو الأشقر، ثم يغسل ويجفف جيدا.

ضعي ملابس قديمة على كتفيك وارتدى قفازات بلاستيكية فى يديك لحماية نفسك من التلطخ أثناء الصبغ.

جهزي معجون الصبغة باللون الباذنجاني عن طريق خلطه بالأكسجين المرفق بداخل العلبة.

قسمي شعر إلى عدة أقسام مع تمشيطه جيدا ليصبح مفرود أثناء الصبغ.

وزعي القليل من الفازلين حول الأذن والجابين لحماية جلدك.

ابدئي فى توزيع الصبغة على الشعر بواسطة فرشاة الصبغ حتى تتأكدي من تغطية الشعر بالكامل.

اتركي الصبغة على الشعر حوالى ساعة حتى يتحول إلى اللون المرغوب.

قومى بغسل شعرك بالماء الفاتر المخلوط بقليل من الخل ليساعد على تثبيت اللون. صبغ الشعر الباذنجاني طبيعيا احضري إناء ضعي به قشور الباذنجان مع ملعقة كبيرة من الشاي الأسود وملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو وبودرة القهوة مع كوب من زيت الزيتون.

قلبي جميع المكونات حتى تمتزج، ثم ضعي الإناء بداخل حمام ماء ساخن مع التقليب حتى تلاحظي أن القوام أصبح متماسكاً.

قومى بتصفية الخليط من قشور الباذنجان واتركيه حتى يبرد تماما، ثم ضعيه على الشعر لمدة ساعة ونصف ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر، مع التكرار الأسبوعي سوف تكتسبين اللون الثابت بسهولة. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون الباذنجاني في البيت وبدون كوافير.. هتنبهري من النتيجة - ثقفني

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