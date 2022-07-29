كريم النشا والموز يزيل الاسمرار ويشد التجاعيد ويبهر من حولك بجمالك

كريم النشا والموز ، من أروع الكريمات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، حيث يعمل على تفتيح البشرة وتوريدها وشد التجاعيد بشكل مبهر، ويمنح البشرة بياض ناصع مثل بشرة الملكات، كما يحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي لا تسبب أضرار جانباً على البشرة، مما يزيد من جمال ونضارة البشرة، ويجعل البشرة صافية ومشدودة طول العمر، ويحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والموز الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل رائع.

مكونات عمل كريم النشا والموز الرهيب

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

حبة متوسطة من الموز.

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من لبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم النشا والموز الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به حبة الموز، والماء، ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى تستوي الموز جيداً. نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد. ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به خليط الموز، والنشا، والحليب البودرة ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نحضر علبة متوسطة الحجم ونضع بها الخليط، ثم نقوم بإضافة الفازلين ونقلب برفق حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً. نحتفظ بالكريم في الثلاجة ونقوم باستخدامه كل يوم على البشرة قبل النوم حتى نحافظ على نضارة البشرة وحيويتها. يفضل استخدام الكريم على الوجه مرة واحدة في اليوم حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة طول الوقت.

فوائد كريم النشا والموز للبشرة

يمتلك الكريم العديد من الفوائد الرائعة التي لا تعد ولا تحصى سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-