نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوى جوز الهند بدون فرن بأسهل وأسرع طريقة وغير مكلفة وبمذاق لذيذ في المقال التالي
حلوى جوز الهند بدون فرن ، من الحلويات المحببة والمفضلة جدًا لدى الصغار والكبار، ولها مكانة خاصة عند الجميع، نظرًا لأنها غنية بجوز الهند الذي يكسب الحلويات المذاق الرائع والشهي، بالإضافة إلى فوائده الصحية، وهي حلوى تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، ويمكن تزينها بأي نوع من المكسرات المتوفرة لديكم أو تقديمها بدون تزيين، كما أنها سهلة وسريعة التحضير فلا تتطلب فرن ولا طهي على النار، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وفائدتها الصحية، نظرًا لأنها غنية بالحليب وجوز الهند والمكسرات، وهي حلوى يحبها الأطفال جداً، حيث يمكن للأمهات تحضيرها لأطفالها في المنزل بدلًا من شراء الحلوى الغير صحية من الخارج، كما يمكنكم تجربة بسكويت الفول السوداني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى جوز الهند بدون فرن بطريقة سهلة، وبمذاق لذيذ ورائع لم تجربوها من قبل.
مكونات حلوى جوز الهند بدون فرن
تتكون حلوى جوز الهند من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والخاص، وغنية بالقيمة الغذائية، وغير مكلفة، وهي كالآتي:
- كوب من جوز الهند المبشور.
- كوب من الحليب البودرة.
- نصف كوب من السكر نطحنه ناعم.
- ¼ كوب من الحليب السائل (60 مل).
- ⅛ ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
للتزيين (اختياري)
- شرائح فستق.
- شرائح لوز.
- وشرائح كاجو.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلوى جوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر صينية بيركس، ثم ندهنها بالزيت من جميع الجوانب، ثم نضعها جانبًا
- ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه جوز الهند المبشور والحليب البودرة والسكر المطحون ونخلطهم جيدًا.
- ثم نضيف الحليب السائل بالتدريج ونقلب باستمرار بالملعقة حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نضيف الهيل المطحون ونقلب بالملعقة حتى يتجانس الخليط.
- ثم نوزع الخليط في الصينية ونساويه جيدًا بالملعقة.
- ثم نوزع على الوجه شرائح الفستق واللوز والكاجو ونضغط عليهم بالملعقة.
- بعد ذلك نضع الصينية في الثلاجة ونتركها لمدة ساعة.
- ثم نخرج الصينية من الثلاجة، ثم نقطع الحلوى بالسكينة مربعات.
- ثم نقدم حلوى جوز الهند في طبق التقديم (ومن الممكن تقديمها بدون وضعها في الثلاجة).
- وبالهنا والشفا.
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