فوائد مشروبات البلس اليمني الكرموس الجزائري والتين الشوكي لا غنى عنها

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فوائد مشروبات البلس اليمني أو الكرموس الجزائري والصبير الهندي، التين الشوكي هذه كلها اسماء لنوع من الفواكه الصيفية اللذيذة التي يعشقها الكبار والاطفال، والتين الشوكي له العديد من الفوائد وذالك بسبب احتوائه علي الكثير من الفيتامينات والمعادن والالياف وفي هذا المقال سوف نوضح فوائد البلس اليمني وطريقة عمل اشهي واجمل العصائر. فوائد مشروبات البلس اليمني تقوية العظام والأسنان لانه يحتوي علي الكثير من الفيتامينات ونسبة عالية من الكالسيوم.

يساعد في خسارة الوزن والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم.

يعمل علي تحفيز كرات الدم البيضاء وحماية الجهاز المناعي وتقويته.

خفض نسبة الكوليسترول الضار وخفض ضغط الدم المرتفع.

بسبب احتواء البلس اليمني علي مضادات الأكسدة والالياف الغذائية، هو مفيد للجهاز الهضمي ويعالج عسر الهضم ومشاكل المعده وايضا يساعد في تأخير الشيخوخه.

يقي الجسم من السرطانات ويعمل علي تحسين صحة القلب والكبد.

تنظيم مستويات السكر في الدم.

يخلص الجسم من السموم.

يساعد في تحسين مظهر البشرة والشعر وعلاجهم.

يعمل علي ترطيب الجسم ويقلل الشعور بالعطش. مشروبات البلس اليمني (عصير البلس اليمني بالفراولة) 5 حبات من البلس اليمني.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

6 حبات فراولة.

نصف ليمونة.

مكعبات ثلج.

عدد 2 كوب ماء مثلج. طريقة التحضير نقوم بوضع البلس في الخلاط الكهربائي مع القليل من الماء، نضربهم جيدا

نقوم بتصفية البلس ثم وضعة هو والفراولة في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بإضافة الماء والسكر والليمون.

نضربهم جيدا ثم نقوم بتصفية العصير، ونقدمه في اكواب التقديم مزين بشرائح الليمون والثلج. عصير البلس اليمني باللبن 6 حبات من البلس اليمني أو التين الشوكي بعد تنظيفه.

2 كوب من الحليب.

3 ملعقه من السكر.

عصير ليمونة كبيرة.

مكعبات ثلج. طريقة التحضير نقوم بتقطيع البلس ووضعه في الخلاط الكهربائي ثم وضع الليمون واللبن والسكر عليه ونضربه جيدا.

نصفي العصير وتقديمه في اكواب التقديم مزين بمكعبات الثلج وشرائح الليمون . عصير البلس اليمني بالعسل 6 حبات من البلس اليمني.

2 ملعقة كبيرة من العسل الابيض.

2 كوب من الماء المثلج. طريقة التحضير نقوم بوضع حبات البلس في الخلاط الكهربائي ثم نضيف إليهم العسل الابيض و الماء المثلج ونضربهم جيدا ثم نقوم بتصفيته ووضعه في اكواب التقديم مزين بمكعبات الثلج. عمر شويل - جدة فوائد مشروبات البلس اليمني الكرموس الجزائري والتين الشوكي لا غنى عنها - ثقفني

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