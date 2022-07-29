أسباب نقص الوزن وطرق العلاج وفوائد الحلبة لزيادة الوزن

يعاني الكثير من الأشخاص من نقص الوزن ومهما حاولوا أن يزيدوا الوزن الخاص بهم كانت تلك المحاولات دائماً تأتي بالفشل ، في الواقع مشكلة نقصان الوزن قد ترجع لعدة عوامل منها : وجود مشاكل في الغدة الدرقية التي إذا حدث خلل ما في إفرازها فإن ذلك يؤدي إلي تحويل الجسم كأداة لحرق كل ما يدخل بها من طعام ، أو قد يكون السبب في نقصان الوزن هو الشعور بالنفور ناحية الطعام وعدم تقبل الشخص له ، أو قد يرتبط ذلك نفسياً وغالباً ما تحصل للأشخاص الذين اعتادوا علي زيادة في وزنهم مما أدى إلي تنمر من حولهم فجعلهم هذا يكرهون الطعام بالتدريج ، مهما كان السبب الذي أدى إلي نقص وزنك سوف نحاول بكل جهد أن نقترح عليك بعض الوسائل التي ربما تكون سبيل لك في المضي قدماً نحو جسد ترضي عنه .

الحلبة وفوائدها لزيادة الوزن

تحتوي الحلبة علي العديد من البروتينات والدهون المشبعة والعناصر الغذائية المفيدة لصحتك مثل : الحديد الذي يساعد علي تقليل الأنيميا والكالسيوم الذي يساهم في تقوية العظام والماغنسيوم وفيتامين سي و البوتاسيوم كما أن سعراتها الحرارية مرتفعة إلي حد ما وكل ذلك فضلاً عن كونها مكون طبيعي ليس له أضرار جانبية كباقي الأدوية التي تتوافر في السوق .

الطريقة الصحيحة لاستخدام الحلبة

تتعدد طرق استخدام الحلبة فبعض الناس تطحن حبوب الحلبة وتضيفها للملح وتستخدمها أثناء تحضير الطعام ولكن الطريقة الأكثر شيوعاً هي غلي الحبوب في ماء ساخن وتركه حتي يبرد ثم شرب الماء الناتج من غلي الحبوب .

أسباب نقصان الوزن وكيفية علاجها

كما ذكرنا في بداية المقال أن عوامل نقص الوزن متعددة فإذا كنت تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية يجب عليك استشارة طبيب متخصص أما إذا كنت من الأشخاص الذين يرفضون الطعام بشكل عام فالحل الأمثل لك هو البحث عن وصفات تروق لك فمهما كنت صعب الإرضاء فحتما ستجد شئ يروق لذوقك وحاول أيضا أن تشاهد بعض الصور لطعام منظم الشكل فربما يؤثر ذلك في شهيتك ويزيدها ، وإذا كنت من الأشخاص الذين تم التنمر عليهم في السابق وتخشي تناول الطعام لأنك لا تريد أن تزيد وزنك فنصيحتي لك أن تتقبل نفسك كما هي وليس من العيب أن يزيد وزنك قليلاً فمن حقك أن تتناول الطعام الذي تحبه ولكن لا تكثر في تناول الطعام الجهاز لأنه مضر لصحتك.