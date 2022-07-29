نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تتبيلة الفراخ المشوية في الفرن بطعم لذيذ زي الجاهزة في المطاعم في المقال التالي

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية، وداعاً لشراء الاطعمة الجاهزة طريقة سهلة وسريعة لعمل الفراخ المشوية زي المطاعم الفراخ المشوية كيف تتبليها؟ السؤال الاكثر شهرة بين السيدات فى الاونة الاخيرة لذلك في هذا المقال سنجب عليه باسهل الطرق واسرعها، الفراخ المشوية احد الاكلات الاكثر شهرة ويحبها الجميع الاطفال والكبار وجميع افراد المنزل، لان لها طعم مميز ولذيذة وطعمها الذيذ يأتي من التتبيلة الخاصة بها وطريقة تحضيرها التي تختلف من بيت لبيت ومن دولة لدولة لذلك سنقوم معا بتحضير وجبة الفراخ المشوية مثل التي تفعلها المطاعم لتجنب شرائها من الخارج. طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية مقادير تحضير الفراخ المشوية مثل المطاعم: فرخة مقطعة ٤ قطع

٣ بصلات متوسطة مقطعة ٤ قطع

ليمونة صغيرة مقطعة شرائح

ثمرة طماطم كبيرة مقطعة ٤ قطع

٥ فصوص ثوم كبيرة

٣/٤ كوب ماء ما يعادل ١٨٠ مل

ربع كوب زيت ما يعادل ٦٠ مل

٢ معلقة كبيرة صلصة طماطم ما يعادل ٢٥ جم

نصف معلقة صغيرة بابريكا

نصف معلقة صغيرة زنجبيل

ربع معلقة صغيرة حبهان مطحون

ملح و فلفل اسود

روزماري

خل طريقة تحضير الفراخ المشوية : نقوم بصنع فتحات صغيرة في قطع الفراخ . ثم نضع في الخلاط الماء و البصل والطماطم والليمونة و الثوم والملح والفلفل الاسود و البابريكا و الزنجبيل والحبهان والخل والصلصة والزيت ويخلط جيدا حتي يتجانس. ثم نفرغ التتبيلة في وعاء كبير . نقوم بغسل الفراخ بطريقة جيدة جدا . نضع الفراخ في التتبيلة ونشبع الفراخ بها ثم نتركها بها لمدة لا تقل عن الساعتين في الثلاجة ونضع باقي التتبيلة في كيس ثلاجة وتحفظ في الفريزر لوقت اخر. ثم نقوم بتجهيز الشواية الخاصة بنا حتي تسخن ونقم بوضع الفراخ عليها لمدة من ١٠ – ١٥ دقيقة . ثم يقلب علي الجهة الاخري ويترك نفس المدة لينضج تمام ويصبح جاهز تماما للتقديم تتبيلة الدجاج بالصويا صوص: المقادير: فراخ

بصل مبشور

ملح وفلفل اسود

بهارات

فلفل اخضر

الصويا صوص طريقة التحضير : نقوم بخلط البصل المبشور مع الملح والفلفل الاسود والبهارات والفلفل الاخضر والصويا صوص ثم نقون بتتبيل الفراخ بهذا الخليط ثم توضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين نجهز الشواية الخاصة بنا ونضع عليها الفراخ لمدة ١٠ دقائق علي كل جانب لتنضج تماما. عمر شويل - جدة طريقة تتبيلة الفراخ المشوية في الفرن بطعم لذيذ زي الجاهزة في المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تتبيلة الفراخ المشوية في الفرن بطعم لذيذ زي الجاهزة في المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.