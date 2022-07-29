نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية المسقعة بالبشاميل في الفرن على أصولها في المقال التالي

يعتبر طبق المسقعة بالبشاميل في الفرن من الوصفات الغنية والشهية جدا وذا شهرة كبيرة في مختلف دول الوطن العربي هذا الطبق يحضر في صينية و يتم طهي في الفرن تتميز المسقعة بسهولة عملها وتعدد الوصفات التي يمكن يمكن تحضيرها يمكن عملها مع البطاطس أو أنواع متعدده من الخضروات حسب ما تفضليه وتقدميها مع الأرز أو الخبز نتابع معكم عبر هذا المقال طريقة تحضير صنية المسقعة بالبشاميل في الفرن. مكونات صينية المسقعة بالبشاميل في الفرن اثنين حبة من ثمرة الباذنجان الرومي المقطع على شكل مكعبات.

كذلك اثنين حبة من الفلفل الأخضر الحلو المقطع على شكل شرائح.

اثنين حبة من البطاطا المقطعة على شكل مكعبات.

اثنين حبة بصل مقطعة إلى شرائح.

واحد كوب من صوص البندورة أو الطماطم .

واحد مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة كل من الأتي:

مسحوق القرفة الناعمة.

الشطه الحارة.

بهارات مشكلة.

ملح الطعام.

فلفل اسود ناعم. مقادير صلصة البشاميل ملعقة كبيرة من السمن النباتي. عدد اربع ملاعق كبيرة من الطحين الأبيض. حبة من البيض. رشه صغيرة من الفلفل الأبيض. واحد مكعب من مرق الدجاج. ثلاث أكواب من الحليب السائل. طريقة التحضير نبدأ بقلي الباذنجان والبطاطا في الزيت حتى يصبح لونهم ذهبي ثم نتركهم جانبا للاستخدام اللاحق. نجهز صينية وبعد نضعها على النار ونسكب فيها الزيت وبعد أن يسخن نضيف البصل ونقلب هذه المكونات معا. وبعد نضيف عليها شرائح الفلفل الأخضر الحلو ونعود لتحريك المكونات مجددا. ثم نضيف على المكونات السابقة صوص البندورة ومكعب مرقه الدجاج ونقلب الخليط ثم نتركه على النار لكي نحصل على صوص ثقيل القوام. بعد أن يصبح صوص البندورة ثقيل نضيف إليه قطع الباذنجان والبطاطا الذين سبق قليهم في الزيت ثم نضيف اليهم اللحم المفروم. تحضير صلصة البشاميل.. نضع وعاء على النار ثم نضع بداخله السمنة النباتي وعليه الطحين ونخلط معا. ونضيف عليهم مكعب مرقة الدجاج ونقلب ثم نسكب الحليب فوقهم بصورة تدريجيا مع الاستمرار في التقليب. ونترك المزيج على النار حتى يغلي ويصبح ثقيل القوام. وبعد نرفع الوعاء من على النار ثم نضيف إليه البيضة بعد أن يبرد تماما مع التقليب السريع والجيد. و في النهاية نسكب خليط البشاميل على وجه صينية المسقعة ونقوم بتشغيل الفرن وننتظر حتى تسخن على درجة حرارة عادية ثم ندخل الصينية فيها ونتركها حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي الجميل. ثم نخرج صنية المسقعة بالبشاميل ساخنة بجانب الخبز والسلطة وصحة وهناء. عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية المسقعة بالبشاميل في الفرن على أصولها - ثقفني

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