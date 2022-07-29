نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل الأندومي مضر ويسبب السرطان أم هي أشاعه لا أصل لها من الصحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كباقي الأطعمة سريع التحضير التي يقبل عليها الناس من جميع الفئات حصل الأندومي أو (الشعيرة سريعة التحضير) علي قدر كبير من الإعجاب ولكن قد انتشر عنه أنه سبب من أسباب الإصابة بالسرطان مما دعي العديد من الأمهات والآباء إلي معاقبة أبناءهم إذا فكروا في تناول الأندومي ، فهل معهم حق في كل هذا الخوف أم أنهم يبالغون في الحماية؟ هذا ما سوف نجيب عنه بشيء من التفصيل.

مكونات الأندومي

لكي نعرف إذا كان الأندومي مضر أم لا يجب أولاً تفحص مكوناته

دقيق القمح الذي يستخدم في صناعة الشعرية.

زيت النخيل.

ملح.

مواد حافظة للمساعدة علي بقاء المنتج لفترة أطول دون أن يتعفن.

محسنات الطعم ( والتي تحتوي علي مادة E621)

قليل من البروتينات والحديد .

أضرار الاندومي

مادة E621 التي تستخدم في صناعة محسنات الطعم الخاصة بالأندومي وهي مادة تنتج عن تخمر المواد السكرية عن طريق بعض أنواع البكتيريا أو من أمعاء الخنازير وتعد خطورة هذه المادة أنها تسبب سرطان القولون والمعدة و تدمير خلايا الدماغ خصوصاً لدي الأجنة لذلك لا ينصح أبدا بتناول الأندومي لأي امرأة حامل كما أن تلك المادة تساعد علي زيادة نسبة الإصابة بالزهايمر وقلة التركيز ، ومع كل هذه الأضرار نجد أن فعلاً الاندومي قد يتسبب بالسرطان.

لماذا هناك أشخاص لا تصاب بالسرطان رغم تناول الأندومي

يرجع ذلك بسبب بسيط وهو آلية دفاع جسدك عن الخلايا السرطانية فجسد الإنسان بشكل عام ينتج من خلية إلي خلتين سرطانية في اليوم الواحد ولكن جهاز المناعة الذي في داخلك يقضي عليهم بكل سهولة ولكن لا يوجد ما يضمن أن جسمك سوف يتصدى دائما لهذه الخلايا السرطانية فمناعة الإنسان تقل مع مرور الوقت و إذا لم تصب الآن بالسرطان فاحتمال إصابتك به عند الكبر تزيد جداً لأنك كنت تستهلك طاقة جهازك المناعي في السابق .

ما هي بدائل الأندومي الصحية

يمكنك صنع الشعرية في المنزل ثم إضافة اللحوم والسلطات والتوابل التي تريدها في طبقك ، قد يستغرق ذلك وقتاً لكن تذكر أن جسدك سوف يشكرك علي ذلك في المستقبل .