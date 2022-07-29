أسهل طريقة لتحضير بيتزا الدجاج في المنزل بطريقة اقتصادية

تحضير البيتزا في المنزل أصبح من أسهل الأمور التي تقوم بها الأمهات وكذلك الفتيات لأفراد الأسرة خاصةً أن البيتزا من الوجبات المرغوبة في جميع الأوقات والتي لا نشعر بالملل ابدا عند تناولها باستمرار، وأصبحت وجبات البيتزا ذات أسعار مرتفعة في المطاعم ولا تعتبر جميع المطاعم تقوم بجودة تحضيرها لذلك إمكانية تحضير البيتزا في المنزل أصبحت أكثر من شرائها من المطاعم، حيث تعتبر عجينة البيتزا مثل عجينة معظم المعجنات وتتوفر في جميع المنازل حيث يمكنك شراء المكونات التي يتم وضعها على البيتزا من الخارج فقط دون عناء، وتعتبر البيتزا هي الأسهل والأوفر من حيث التكلفة وإذا كنت تمتلك الرغبة في تحضير بيتزا الدجاج في المنزل يمكنك متابعة الخطوات عبر هذا المقال.

طريقة تحضير بيتزا الدجاج

مكونات التحضير:

عجينة البيتزا.

قطع مناسبة من صدور الدجاج.

بصلة شرائح.

ملعقتين من زيت الذرة.

طماطم مقطعة إلى مربعات صغيرة.

شرائح فلفل ألوان.

شرائح زيتون مخلي.

كأس من الجبنة الموتزاريلا.

رشة من الملح.

رشة سكر.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى يتم رش كمية من الدقيق على سطح رخامة المطبخ ويتم فرد عليه عجينة البيتزا على شكل دائرة ويتم عمل حواف إليها من الأطراف ويتم حشوها بالجبنة الموتزاريلا أو تركها فارغة حسب الرغبة. الخطوة الثانية يتم دهن سطح البيتزا بالزيت ثم نقوم بفرد شرائح البصل أولاً بالإضافة إلى مكعبات الطماطم وشرائح الفلفل الألوان، وبعد وضع الخضروات يتم إضافة مكعبات الدجاج الناضجة. الخطوة الثالثة يتم وضع الجبنة الموزاريلا على المكونات السابقة بحيث يتم تغطيه جميع أنحاء البيتزا بالجبنة الموتزاريلا ويمكنك إضافة القليل من الجبن الرومي المبشورة حسب الرغبة. الخطوة الرابعة تسخين الفرن قبل وضع البيتزا لمدة عشر دقائق ثم يتم وضع البيتزا على الشبكة مع تشغيل الفرن لمدة خمس دقائق وبعد ذلك يتم فتح الشواية لمدة خمس دقائق أخرى حتى النضج وبعد ذلك يتم إخراج البيتزا وتقديمها ساخنة شهية بالهناء والشفاء.

ملحوظة:

يمكنك الاحتفاظ بعجينة البيتزا قبل النضج في الفريزر لوقت لاحق للاستفادة بها في جميع الأوقات حسب الرغبة.