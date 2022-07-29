نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من النمل في منزلك بحيل سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث أرباب المنزل عن طرق التخلص من النمل على أن تكون هذه الطرق بسيطة ولا تسبب أي ضرر لأهل المنزل، ومن خلال هذه المقالة سوف نوضح العديد من الطرق وحيل التخلص من النمل، دون الحاجة لاستخدام التركيبات الكيميائية المتداولة، حيث تعتمد بشكل أساسي على مكونات طبيعية متواجدة داخل المنزل، يمكن من خلالها طرد النمل من المنزل أو الأماكن المتواجد بها، ومنها مسحوق القهوة المطحون، وكذلك الخل الأبيض، ومنظف الزجاج، والتي أثبتت فعاليتها في طرد مستعمرات كاملة من النمل.

أفضل طرق وحيل التخلص من النمل

النعناع الطازج

يمكن التخلص من تواجد النمل في المنزل من خلال إحضار عدد من أوراق النعناع الطازج ووضعها بالقرب من الأبواب والمنافذ، حتى تمنع دخول النمل من الخارج، كما يمكن لمحبي زراعة النباتات في المنزل، زرع كمية كبيرة من نبات النعناع، فبالإضافة لرائحته الذكية، ومذاقه الرائع مع كوب الشاي، إلا إنه أيضا يعمل على طرد النمل بعيدا عن المنزل.

مسحوق القهوة البن المطحون

بعد أن ننظف المنزل والأسطح جيدا، نقوم بنثر مسحوق البن المطحون عليها، وحول الأوعية التي تحوي النباتات، وعلى أعتاب المنزل والنوافذ، حيث تعمل على منع النمل من دخول المنزل على الإطلاق.

وضع حاجز يمنع عودة النمل مرة أخرى

أولا يجب تتبع أثر النمل من أجل معرفة المخبأ الخاص به حتى تمنعي عودته مرة أخرة، ومن ثم قومي بملأ الوكر الخاص به باللاصق مانع التسرب، أو بودرة التلك، والمتواجد عادة حول إطارات الأبواب والنوافذ.

طرد النمل من الخزانات بالتوابل

هناك من يعاني أيضا من مشكلة تواجد النمل بالخزانات سواء في خزانة المطبخ أو الموجودة عامة في المنزل، ولحل هذه المشكلة يمكن صنع بعض الكرات من الصوف القطني ونقعها في النعناع، أو بعض الزيوت العطرية الحمضية، ومن ثم توضع في أركان الخزانة، كما يمكن أيضا استخدام أعواد القرفة لحل هذه المشكلة سواء الأعواد الصحيحة أو المسحوق البودر، من أجل طرد النمل، وهناك حيلة قد تبدو غريبة نوعا ما، ولكن يتبعها البعض في طرد النمل خارج المنزل، وهي رسم خط بالطباشير على الأرض، ويقوم النمل بتتبع الخط، لذلك يصبح التحكم في مساراته سهل نوعا ما.