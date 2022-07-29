كفتة البطاطس الاقتصادية من أطيب الوجبات التي يمكن عملها لأبنائك

كفتة البطاطس ، تعتبر من الوجبات الرئيسية الاقتصادية الغير مكلفة والتي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر حيث يمكن حشوها باللحمة أو خلط اللحمة بالبطاطس وتعملها أصابع، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعملها لأبنائها في المنزل بدل من شرائها من الخارج، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كفتة البطاطس الاقتصادية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كفتة البطاطس

تتكون كفتة البطاطس اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

ربع كليو من اللحمة المفرومة.

2 حبات كبيرة من ثمرة البطاطس.

معلقتان من البقدونس الأخضر.

معلقة كبيرة من الكزبرة.

ربع معلقة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الدقيق.

مقدار ربع كوب من البقسماط.

2عدد بيضة.

حبة من البصل متوسطة الحجم.

نصف معلقة من الزنجبيل المطحون.

معلقة من البهارات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-