نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة البطاطس الاقتصادية من أطيب الوجبات التي يمكن عملها لأبنائك في المقال التالي
كفتة البطاطس ، تعتبر من الوجبات الرئيسية الاقتصادية الغير مكلفة والتي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر حيث يمكن حشوها باللحمة أو خلط اللحمة بالبطاطس وتعملها أصابع، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعملها لأبنائها في المنزل بدل من شرائها من الخارج، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كفتة البطاطس الاقتصادية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل كفتة البطاطس
تتكون كفتة البطاطس اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-
- ربع كليو من اللحمة المفرومة.
- 2 حبات كبيرة من ثمرة البطاطس.
- معلقتان من البقدونس الأخضر.
- معلقة كبيرة من الكزبرة.
- ربع معلقة من الفلفل الأسود.
- معلقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الدقيق.
- مقدار ربع كوب من البقسماط.
- 2عدد بيضة.
- حبة من البصل متوسطة الحجم.
- نصف معلقة من الزنجبيل المطحون.
- معلقة من البهارات.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- نقوم بأحضار إناء ونضعه علي النار ونضع بداخله ماء وننتظر حتي تغلي الماء ثم نغسل البطاطس جيدا ونقوم بوضعه في الماء المغلي وننتظر حتي يتم سلق البطاطس.
- ثم نقوم ببشر البصل ونضعه في الكأبة ونضع عليه الكزبرة والبقدونس الاخضر ونشغل الكأبة ونقوم بفرم المكونات جيدا حتي تتجانس المكونات جيدا.
- بعد ذلك نضع الخليط في وعاء عميق ونضيف عليه البطاطس المسلوق ونهرسهم داخل الوعاء ونخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض ثم نضيف التوابل كلها ونخلطهم جيدا.
- نحضر صينية ونقوم بتشكيل البطاطس علي شكل كرات متوسطة ونستمر في العملية حتي ننتهي من الكمية كاملا.
- ثم نضع الدقيق في طبق ونخفق البيض في طبق ونضع البقسماط في طبق ونقوم بوضع كرات البطاطس في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم نضع الكرات داخل الصينية مره أخري.
- بعد ذلك نضع طاسة علي النار بها زيت وننتظر حتي يغلي ونقوم بوضع كرات البطاطس داخل الطاسة وننتظر حتي تتحمر ونخرجها ونكرر العملية حتي ننتهي من الكمية كلها.
- ثم نضعها علي طبق ونزينها بالكزبرة والبقدونس الاخضر وتقدم بألف هنا وشفا.
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