أروع و أجمل طريقة لعمل خبز التورتيلا بدون عجن ولا مجهود

يعد خبز الصاج أو ما يعرف بخبز التورتيلا من أشهي أنواع الخبز التي يتم عمل بها أشهي أنواع السندوتشات والشاورما، واليوم سنساعدكم بالخطوات الازمة حتى تتمكنوا من اعداده منزليا حيث أنه تقوم المطاعم بإعداده بطريقة لذيذة ويكون طري ورطب، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير خبز الصاج في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل وقت وجهد والتكاليف من حيث المكونات المستخدمة، وطعمه زي المطاعم بالضبط.

مكونات تحضير خبز الصاج في المنزل

تتساءل الكثير من السيدات عن المكونات التي نحتاج إليها لتحضير خبز الصاج في المنزل والتي تعتبر مكونات سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف وتوجد في كل المنازل، ولذلك إليكم هذه المكونات موضحة كالتالي.

كوبان من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض المطحون.

ملعقة تكون صغيرة من ملح الطعام.

كوب من الماء الدافئ يكون كبير.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة تكون كبيرة من الخميرة الفورية.

طريقة تحضير خبز الصاج في المنزل

وبعد أن وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير خبز التورتيلا بالطريقة الصحيحة نشير إليكم إلي كيفية تحضير خبز التورتيلا أو خبز الصاج ويكون طري ورطب زي المطاعم بالضبط ولذلك إليكم خطوات التحضير موضحة كالتالي.

كيفية تخزين الخبز بالطريقة الصحيحة

يمكن تخزين الخبز في الثلاجة مع تجنب الأكياس البلاستيكية سواء في اكياس ورقية او طبق زجاجي نظيف أو في بلاستيك غير خطير على الأطفال والعائلة