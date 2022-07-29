أسهل طريقة لعمل حلوى الارز باللبن بنفس طعم المحلات

تعتبر حلوى الأرز باللبن هى الأشهر والاكثر طلباً، فإنها أسهل الحلويات الشرقية، التى تحتوى على عناصر غذائية متكاملة، فإنه له العديد من الطرق البسيطة لإعداد وفى الآونة الأخيرة تم اضافة الكثير من النكهات المتميز على طبق الارز باللبن الذى يعتبر من أقدم واشهر الحلويات التى يفضلها معظم الأشخاص وخاصة الأطفال فهى وجبة توصف للأطفال في مراحل نموهم لأنها تتميز بسهولة الهضم ولها مذاق خاص ومحبب وتحتوى على العديد من الفوائد الصحية والفيتامينات الضرورية التى بحاجة إليها الجسم والعمل على تقوية عضلاته، كما أنه يحمى ويقوى الاسنان ويقى من هشاشة العظام ويعطى الطاقة والنشاط ليقوم بعدها بتدفئة الجسم فى البرد القارس، يذيد نمو الجنين فى رحم أمه، أنها حلوى مفيدة جدا لتحسين وتجديد خلايا الجسم وإمداه بالفيتامينات والبروتينات المفيدة، فالعديد من النساء تفضل صنع حلوى الأرز باللبن خاصة فى فصل الصيف لتفادى حدوث جفاف أو الشعور بالحرارة بتناولها مثلجة، فإنها تحتوى على كمية من المكسرات التى تعلى كفائة الجسم والجهاز العصبى، هذا الطبق الصغير يعد من اطباق السهلة فى التحضير ولا يأخذ وقت طويل فى إعداده وتقديمة سوى بضع دقائق معدودة فقط سوف تحصلين على اشهى والذ أنواع الحلويات الشرقية التى تقبل بإضافة الكثير من النكهات المميزه، مثل الكريم شانتيه والعسل والمكسرات، البسكوت وفى طعم اخر هو أضافة البسبوسة الجاهزه على وجة الطبق، فمن السهل تحضير عدد من اطباق الارز باللبن بمكونات بسيطة وغير مكلفة وضمان الطعم اللذيذ مثل الجاهز باتباعك هذه الطريقة التالية .

طريقة عمل الارز باللبن

مقادير عمل الأرز باللبن ;

كوب من الأرز المنقوع

نصف كوب من السكر

كيلو ونصف من الحليب السايل

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

مكسرات حسب الرغبة

كيس كريم شانتية جاهز

طريقة تحضير الأرز باللبن

احضرى إناء عميق ضعى به كوب من الأرز النظيف المغسول ثم ضيفى ماء فاتر لنقع الأرز لمدة 30 دقيقة ثم صفى ماء النقع واضيفى ماء مغلي وضعى الأرز على النار حتى يغلي ويتشرب جيدا ثم نضيف الحليب ثم الفانيليا مع التقليب المستمر قبل أن يتكاثف الحليب يتم إضافة اللبن البودرة مع كيس كريم شانتية ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع السكر حسب الرغبة عند ملاحظة نضج الارز يرفع من على النار، ثم قومى بتوزيع الأرز باللبن داخل اطباق زجاجة ثم وزعى على الأطباق المكسرات للتزيين، ثم ادخليهم الثلاجة لمدة ساعة حتى يبرد أو يقدم ساخن حسب الطلب .